Bakan Soylu: Terör bu coğrafyanın kaderi değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilmenizi isterim ki terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliği ile çıkaracağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile bir dizi ziyaret için Batman'a geldi. Özel uçakla Batman Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Batman Valisi Ahmet Deniz başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı. Karşılamadan sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Bakan Soylu, burada polislerle birlikte kahvaltı yaptı.



"TERÖRÜ EL BİRLİĞİ İLE BU COĞRAFYADAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Kahvaltı sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, terörün bu coğrafyanın kaderi olmadığını belirterek, el birliği ile terörü topraklardan çıkaracaklarını söyledi. Bakan Soylu, "Bilmenizi isterim ki terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliği ile çıkaracağız ve bunda kararlıyız. Hazırlıklarımızı biz de siz de hep birlikte yapıyoruz. Bugün milletin özellikle ortaya koyduğu destek en önemli kanıtı olarak ortada durmaktadır. Hepimizin aileleri var. Bu ailelerin her birinin çocukları, gençleri, yaşlıları anneleri babaları bu ülkede yarının da emin bir şekilde yaşamaları en doğal haklarıdır. Bunu hiçbir terör örgütünün korku salmasına izin vermeyiz. Sizler cesur insanlarınız. Kuvvetli ve kudretli insanlarsınız. Bu ülkede hepimizin yaptığı görevler var. Kimisi sabahleyin Bismillahirahmanirahim diyerek dükkanı açar. Sizler de bizler de bizlerden beklenen de milleti güvenli emin bir hale getirebilmektir. Elbette ki birilerinin maşası olacaklar. Birilerinin uşağı olacaklar. Bir taraftan uyuşturucu ticareti yapacaklar. Bir taraftan insan ticareti yapacaklar. Bir taraftan milletin ve insanların gönlüne korku sindirmeye çalışacaklar. Bir taraftan ahlaksız ve hain hayat biçimlerini millette tahakküm ettirmeye çalışacaklar. Bunları yapacaklar. Dirayet bilmeyecekler, örf bilmeyecekler, töre bilmeyecekler, ahlak bilmeyecekler, kardeş, büyük, küçük, namus bu kavramlarından hepsinden uzak duracaklar. Bu coğrafyada insanlarımızı kimliksizleştirmeye çalışacaklar. Değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştıracaklar. Bilmenizi istiyorum ki bunların hepsi bizim sorumluluğumuzdadır. Bunların hiçbirisine alan vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Bu kararlılık millettedir. Bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan korucumuz, bir taraftan askerimiz, hep birlikte bu memlekette bu huzuru, bu güveni sağlamak durumundayız" diye konuştu.



"ÇOK BADİRELERDEN GEÇTİK, AMA İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Sorumluluklarının ağır olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, ülkenin çok badireler atlattığını ancak iyi durumda olduğunu söyledi. Soylu, "Çok badirelerden geçtik. Allah'a şükürler olsun ki binlerce defa iyi bir noktadayız. Bizim sırtımızı yere vurmaya çalıştılar beceremediler. Bizi tuş etmeye çalıştılar beceremediler ve beceremezler de. Eskideki hallerde değiliz. Daha da iyi olacağız. Çok daha iyi noktalara geleceğiz. Yarınlarımız da daha güzel daha parlak olacak. Ama burada en önemli yük ve en önemli sorumluluk sizlere, bizlere düşmektedir. Terör örgütleri DEAŞ'ıydı, PKK'sıydı, KCK'sıydı, FETÖ'süydü, DHKP-C'siydi hepsiydi. Bilmenizi isterim ki topyekun birlikte bir arada hareket ediyorlar. Aynı mekanizmadan talimat alıyorlar. Aynı hedefe doğru yönlendiriliyorlar ve aynı kaosu aynı olumsuzluğu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Cenabı Hak'kın vermiş olduğu büyük bir bereket. Bu milletin güvenlik kuvvetlerinin ortaya koymuş olduğu dirayet ve milletimizin 15 Temmuz dahil olmak üzere ortaya koyduğu basiret hepsini bertaraf ediyor bertaraf da edecek" ifadelerini kaydett,.



"ASKERİMİZ DAĞLARDA TERÖRİSTLERE NEREDESİNİZ DİYE BAĞIRIYOR"

Operasyon bölgelerinin bir çoğunda askerlerin sığınak sığınak 'neredesiniz' diye bağırarak, teröristleri her noktada aradığını ifade eden Bakan Soylu, "Jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz burada. Biz haftada birkaç kez güvenlik için bir araya geliyoruz. Bazen 4 saat 5 saat süren haftalık toplantılar sürekli olarak yapıyoruz. Bizim son zamanlarda müşaade ettiğimiz bir mesele var. Dağlarda yoklar. Çekilmişler. Çünkü sizin gücünüzden kuvvetinizden ve bizim güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu iradeden ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Bu çok açık ve net. Her ne olursa olsun nerede olurlarsa olsun, ister sınırın ister sınırın dışında onları bulacağız ve onların cezalarını vereceğiz. Çünkü bu milletin canını çok acıttılar. Masum milletimize, masum ülkemize ve masum coğrafyamıza ihanet ettiler" dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Batman Valiliğine geçerek burada ilçe kaymakamları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

