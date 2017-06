Bakan Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı. Eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını alan öğrencilere seslenen Soylu, 'Siz dünyanın en güçlü, en örnek bir jandarma teşkilatı olacaksınız' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı. Eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını alan öğrencilere seslenen Soylu, "Siz dünyanın en güçlü, en örnek bir jandarma teşkilatı olacaksınız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki subay adayı öğrencilerin diploma törenine katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 403 jandarmanın diplomalarını aldığı törende konuşan Bakan Soylu, mezun olan jandarmaların bir mesleğe değil, bir destana, adanmışlığa ve büyük bir vatan mücadelesine adım attıklarını ifade etti. Diploma alan jandarmaların arasında dost ve müttefik ülkelerden adayların da olduğunu belirten Soylu, iki Azeri, bir Arnavut ve bir Senegalli jandarmanın da diplomalarını aldığını kaydetti. Dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini ve bir huzursuzluk atmosferine itilmek istenildiğini vurgulayan Soylu, "Orta Doğu'daki çatışmalar, kitlesel göç ve terör hadiseleri, DEAŞ'ın faaliyetleri, Türkiye'deki PKK'nın, KCK'nın faaliyeti, YPG'nin faaliyeti, buna ilaveten FETÖ'nün darbe girişimi, diğer yandan Kuzey Kore'de yaşanan gerginlikler, sentetik uyuşturucular, bonzailer. Dünyanın hemen hemen her yerinde bir huzursuzluğun altyapısını sağlayan bir iradeyle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tablonun neredeyse tam ortasında ve merkezinde bulunuyoruz. Hem coğrafi olarak, hem ekonomi olarak, hem de tarihi sorumluluklardan bu tablonun tam ortasındayız. Kapımızı kapatarak, görmezden gelerek halledilecek bir olay değil. Türkiye'nin sürüklenmek istendiği bir durum ve Türkiye'den koparılmak istenen talepler söz konusudur. Bölgedeki neredeyse bütün etnik gruplar birbirleriyle çatıştırılmak isteniyor. Birileri hesap yapıyor, birileri kar zarar hesabı yapıyor, diğerleri ise can pazarı hesabı yapıyor. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Bütün bunları nasıl bir ülkenin sorumluluğuna talip olduğumuzu göstermek için anlattım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok badirelerden geçtiğini vurgulayan Soylu, "Çok şükür ayaktayız. Bugün mübarek Ramazan günü içerisindeyiz. Dün akşam oruçlarımızı akşam ezanı ile açtık, teravihler kılındı. Bu ülkede bugün, yarın hep birlikte birliğimizi ve beraberliğimizin en büyük timsali olan Ramazan Bayramı'nı kucaklamanın heyecanı içindeyiz. Bu ülkeye diz çöktürmek istediler, ama milletimiz müsaade etmedi. Osmanlı devletini nasıl zayıflattılarsa, kurulan güzel Cumhuriyetimize hiçbir zaman tahammül etmediler. Bizim dünyaya söyleyeceğimiz sözümüze takatimiz olmasın istediler. Biz kuvvetli, asil, aziz bir milletiz. Biz annelerimizi babalarımızı yaşlanınca huzurevlerine gönderen millet değiliz. Komşularına arkasını dönen bir millet değiliz. Tarihini, ecdadını unutan bir millet değiliz" açıklamasında bulundu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını alan öğrencilere seslenen Soylu, "Milli çizgimizden ayrılmanızı istemiyoruz. Ana bilen, ata bilen, toprak bilen, tarih bilen, coğrafya bilen, şehitlik bilen bir anlayış içinde olmalısınız. Siz, jandarmasınız ama ilk önce insansınız. Asla ve asla nezaketten ayrılmamalısınız. Disiplinli olmalısınız. Bilesiniz ki, şehitlerimiz sizinledir. Bilesiniz ki, her operasyona çıktığınızda şurada bulunan anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz her birinin duası sizi gönderirken arkasında okudukları Ayet-el Kürsi sizinle birliktedir. Siz dünyanın en güçlü, en örnek bir jandarma teşkilatı olacaksınız. Birbirinizle dayanışmayı, kardeşliği, aile olmayı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Sırt sırta, omuz omuza, iyi günde kötü günde birbirinize yaslanacak, birbirinize dayanacaksınız. Birbirinizin annesini anne, babasını baba bileceksiniz" dedi.

Programa İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Müsteşarı Muhterem İnce de katıldı. Bakan Soylu, dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi. Dönem birincisi ise Volkan Akyılmaz oldu.

(Abdullah Sarıca - Burak Altun - Ömer Çetin/İHA)