Bakan Soylu şehidin ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile birlikte kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada şehit olan emniyet bekçisi İbrahim Kete'nin ailesini ziyaret etti.

Kete'nin Karatepe kırsal Mahallesinde yaşayan ailesinin evine giden Bakan Soylu, taziyede dua okudu. Bakan Soylu, aileye başsağlığı dileyerek devletin her zaman ailenin yanında olacağını söyledi. Mahalle sakinleri ise taziyeye gelen Bakan Soylu'yu "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşıladı. Bakan Soylu, ziyaretin ardından helikopter ile Şanlıurfa'ya gitti.

(Enver Zencirci / İHA)