Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Soylu: 'Kandil'e gidip oturacağız'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Soylu: 'Kandil'e gidip oturacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sınırımızın 25 kilometre ötesindeki kampların tamamını tarumar edeceğiz. Kandil'e gidip oturacağız. Orada bizim hakimiyetimizin ortaya konulduğunu göreceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırımızın 25 kilometre ötesindeki kampların tamamını tarumar edeceğiz. Kandil'e gidip oturacağız. Orada bizim hakimiyetimizin ortaya konulduğunu göreceğiz" dedi.
Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, dünyanın en pahalı arazisinde oturduklarını belirterek, "Avrupa düne kadar bizi kendi Ortadoğu sınırını koruyacak ülke olarak nitelendirdi. Amerika bizi karakol olarak değerlendirdi: Almanya PKK'yı, FETÖ'yü besliyor" ifadelerini kullandı.

"3 KERE KIZIMIN ETRAFINDAN DHKP-C'Lİ TERÖRİST ALINDIĞI"
40 yıldır terörle mücadele ettiklerini ve bu konuda kararlığın açık ve net olduğunu ifaden eden Bakan Soylu, 3 kere kızının etrafından DHKP-C'li terörist alındığını belirterek, "Neyimi kaybedersem kaybedeyim, bu örgüt tarihinin en acı tecrübelerini yaşayacak. Ben evden çıkarken, her sabah ya oğlumun ya kızımın öldürüleceğine alıştırarak çıkıyorum" diye konuştu.
Bakan Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili tespitleri anlatarak, "Nuriye Gülmen 2012'de Kütahya'daki bir olaydan dolayı cezaevinde yattı çıktı. DHKP-C'de çok önemli bir şey var. Hapisten çıktıktan sonra özgeçmiş sunmak diye bir şey var. Şu anda 12 davası var, bir tanesi Yargıtay'da. Semih Özakça 4 tane davası var. DHKP-C üst düzey yöneticileri çıktı, ifade verdiler. Bırakın hukuk davasını yürütsün, bırakın komisyon kararını versin: DHKP-C üst düzey yöneticisinin, Eskişehir'de nasıl bomba yaptıklarını, nasıl eylemlere katıldıklarını anlatıyor. Tarih belli. Burada biz siyaseti bu ambargodan kurtarmalıyız" ifadelerini kullandı.

"16 NİSAN BU ÜLKENİN BU BADİRELERLE KARŞILAŞMAMASINI SAĞLAMAK İÇİN ATILAN ADIMDIR"
Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan ders çıkardıklarını kaydederek, "15 Temmuz'dan çıkardığımız ders Türkiye'yi geçmiş hükümet sisteminde karşı karşıya getirdiği istikrarsızlık ve sadece kendi sistemimizi, korumak adına uğraşmamızdan ve siyasisin oyuncak olmasından kurtulmaktır. 16 Nisan önümüzdeki 3-5 yılın yönetilmesi için değil, 16 Nisan bu ülkenin bu badirelerle karşılaşmamasını sağlamak için atılan adımdır. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Demokrasinin ve siyasetin açık ve şeffaf olmasına ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.
Soylu şöyle devam etti:
"Ben hiçbir gün 'PKK şu gün bitecek' demedim. Ben hep mümkün olduğunca süreç tanımı yapmaya çalıştım. Baharda şunu yapacağız, sonbaharda şunu yapacağız. Nasılsa becerebildiğimizi biliyoruz. Yapacağımız iş açık ve nettir. Sınırımızın 25 kilometre ötesindeki kampların tamamını tarumar edeceğiz. Kandil'e gidip oturacağız. Orada bizim hakimiyetimizin ortaya konulduğunu göreceğiz."
Gazetecilerin "Rakka'dan tahliye edilen DEAŞ militanlarının Türkiye için risk oluşturur mu" sorusuna Soylu, "Bu tamamen Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir bilginin çarpıtılmasıdır. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Orada Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği Birleşmiş Milletlerin birtakım kamplarında bulunan bizim haberimizin olduğu IŞİD ile ilişkisi olduğunu düşündüğümüz, düşünülen Türk sayısıdır. Bunların çocukları, kadınları, eşi çatışmalarda ölmüş kendi hanımı, çocukları bir gruplar. Böyle bir tehdit algılaması, bizim açımızdan söz konusu değildir. Gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içinde bu konuya yönelik tüm tedbirleri aldığımızı herkesin bilmesini isteriz" cevabını verdi.
81 il Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına ilişkin ise Soylu, "O uzun zamandır yapılan bir çalışma yeni bir çalışma söz konusu değil. Bizim mahalli idarelerimiz sürekli kendi yerel yönetimlerimizden gelen talepleri değerlendiren bir işleyen süreçtir" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ölümden kıl payı kurtuldular
Daçka farklı yendi
İhbara giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı
Türk bayrağı bu görüntüsüyle büyüledi
Fenerbançe uzatmalarda yenildi
Potanın Perileri Polonya'ya fark attı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor
Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor
Bakanlıktan DEAŞ'lıların Rakka'dan tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakanlıktan DEAŞ'lıların Rakka'dan tahliyesiyle ilgili açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldular
Ölümden kıl payı kurtuldular
Daçka farklı yendi
Daçka farklı yendi
İhbara giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı
İhbara giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı
Türk bayrağı bu görüntüsüyle büyüledi
Türk bayrağı bu görüntüsüyle büyüledi
Fenerbançe uzatmalarda yenildi
Fenerbançe uzatmalarda yenildi
Potanın Perileri Polonya'ya fark attı
Potanın Perileri Polonya'ya fark attı
Bakan Soylu: 'Kandil'e gidip oturacağız'
Bakan Soylu: 'Kandil'e gidip oturacağız'
Bakanlıktan 'Rıza Sarraf' açıklaması
Bakanlıktan 'Rıza Sarraf' açıklaması
Kuzey Irak Avaşin ve Basyan bölgelerine hava harekatı
Kuzey Irak Avaşin ve Basyan bölgelerine hava harekatı
TSK: 'Kuzey Irak'ta 1 şehit, 2 asker yaralı'
TSK: 'Kuzey Irak'ta 1 şehit, 2 asker yaralı'
TOFAŞ 4. galibiyetini aldı
TOFAŞ 4. galibiyetini aldı
Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek
Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English