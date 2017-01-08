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Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
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Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni dünya düzeninde yeniden Türkiye'yi şekillendirmek isteyen ve etrafımızdaki coğrafya'ya ve bu medeniyete bambaşka bir rol biçmek isteyenlerin var olduğun u söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni dünya düzeninde yeniden Türkiye'yi şekillendirmek isteyen ve etrafımızdaki coğrafya'ya ve bu medeniyete bambaşka bir rol biçmek isteyenlerin var olduğun u söyledi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Hatay programı kapsamında Ottoman Palace'de Kanaat önderleri ,siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve protokol üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Soylu, yaklaşık 300 yıldır dünya'ya avrupanın hakim olduğunu belirterek: "Bu memleketin sırrını çözmek, bu Anadolu insanının mihnetidir. Bu memlekete dışarda bir şeyle biçmeye çalışanlar aslında benim biraz önce keşfedemedikleri için hem dumura uğramaktadırlar. Bu ülkenin insanını anlamayanlar hangi medeniyetin parçası olursa olsun onun birlikteliğine, onun beraberliğine, onun hangi hamurla yoğurulduğuna bir anlam veremeyenler maalesef kaderleri mağlubiyetle karşılaşmaktır. Ve çok zora düştük. Çok sıkıntıya düştük. Ve çok zora, çok sıkıntıya düştüğümüz andan itibaren öyle bir destek geldi ki bu coğrafyadaki insanlara, öyle bir dayanışma oluştu ki, sanki tereyağından kıl çeker gibi o anlayış kendini bambaşka bir güzelliğe yitti. Yepyeni bir dünya düzenine gidiyoruz. Bu yeni dünya düzeninde yeniden Türkiye'yi şekillendirmek isteyen ve etrafımızdaki coğrafya'ya ve aslında bu medeniyete bambaşka bir rol biçmek isteyenler var. Bu yeni dünya düzeni yaklaşık 300 yıldır dünya'ya Avrupa hakimdir. İlimde, sanatta, medeniyette, edebiyatta bir özellikle Kristof Kolomb ve ardından rönesans'tan sonra dünya'da bir Avrupa egemenliği söz konusudur. Ama biz 21. Yüzyıla adım attığımız bu günlerde ki bilmenizi isterim ki, gerek etrafımızdaki coğrafya'da gerekse de bütün bunlarla birlikte dünyadaki bu yeni eprilmenin tam anlamıyla sebebi budur" dedi.

Bakan soylu, dünyanın 7 gelişmiş ülkesinin 1980 yılından 2020 yılında alacakları payları söyleyerek: "Bakınız dünyanın 7 gelişmiş ülkesi var. G7'ler dediğimiz. G7'lerin 1980 yılında dünyanın toplam zenginliğinden arttırdığı pay yüzde 56-57'dir. Oysa bugün aldıkları pay yaklaşık yüzde 42-43'tür. 2020 yılında alacakları payda yüzde 37-38'dir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Soft Power denilen güç hareketinden söz ederek: "Eğer batı ile doğu arasındaki bir başka fabrikayı ortaya koyarsak yine ülkeler şöyle anılırdı. Ekonomik gücü olan ülkeler, siyasi gücü olan ülkeler, askeri gücü olan ülkeler. Bu gücün olduğu ülkeye süper güç denir. Örneğin Rusya'nın ekonomik gücü yoktu ama askeri ve siyasi gücü vardı. Varşova Paktından dolayı. Veya Japonya'nın ekonomik gücü var, askeri gücü yoktu. Yeni bir kavram geldi, bizim soft power dediğimiz yumuşak güç. Yani konuşmama başlarken ifade ettim. Medeniyetin, kültürün, geleneğin, tarihsel birlikteliğin, kız alıp vermenin, akrabalığın, yakın ticaret yapmanın, sanatın, edebiyatın, şiirin, insanın yumuşak güç. Ve insan kaynaklarının yine bir fayda ortaya koymak istiyorum. Tam 21 yüzyılda yaşadığımız terör ve göç, bu yumuşak gücü tasfiye etmeye yönelik dünyanın dengesini normala getirmeye çalışanlar, hakim ve egemen olmaya çalışanların aslında kendi odaklandıkları hedeflerden onları uzaklaştıracak güç. Bütün bunlar olurken biz bu işin neresindeyiz. Eğer dünya Avrupa'dan Uzakdoğu Asya'ya doğru bir dünya merkezi kayması söz konusu ortaya koyuyorsa herhalde bir vinç ile bunu bir taraftan alıp başka bir tarafa koyabilmek mümkün değildir. Bunun tarihsel yolları vardır. Ve belki de Anadolu coğrafyasının oturduğu en güzel güç burasıdır" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 21. Yüzyılın başında önemli bir gerçeği görerek harejet ettiğini kaydederek: "Türkiye 21. Yüzyılın başından itibaren önemli gerçeği gördü ve buna uygun hareket ediyor. Gördüğü gerçek neydi, tarihsel bu kayış önüne geçebilecek bir kayış değildi. Ve Türkiye bunu şuan da gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yani pek yolunun modern ticaret yoluna döndürebilmek için büyük bir çapayı ve büyük bir gayreti ortaya koymaktadır" sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kanaat önderleri ,siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve protokol üyeleri ile sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'dan ayrıldı.
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