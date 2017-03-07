Bakan Soylu: Hayır demeyin, olmaz öyle şey deyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin otobüsüyle şehir turu attı, esnaf ve vatandaşları selamladı, ardından da Atatürk Alanı'nda vatandaşlara seslendi.

'HAYIR DEMEYİN CANIM'

Konuşmasında siyasetin kutuplaştırıldığı iddialarına tepki gösteren Bakan Soylu, "AK Parti yüzde 34 ile başladı, 51'e çıktı. Şiddetle mi çıktı?" diye sordu.

Kalabalığın 'Hayır' diye bağırması üzerine Bakan Soylu'nun "Hayır demeyin canım. Olmaz öyle şey deyin" demesi, gülüşmelere neden oldu.

'KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ BAŞKA BİR MACERAYA SÜRÜKLEMEK İSTİYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi'ni de, bir siyasi partiyi de tarihi bir yanlışa doğru götürüyor. Bir taraftan FETÖ'nün desteğini almaya çalışıyor, bir taraftan da dönüp PKK ile kol kola giriyor. Yaptıkları son derece yanlıştır. Terörün evine güç devşirmeye çalışanlara bununun hesabını bu millet soracaktır… Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi başka bir maceraya sürüklemek istiyor. Buna müsaade etmesin CHP'liler."