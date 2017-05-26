Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!

Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek'te şehit düşen 2 askerler için terör örgütüne en ağır cezanın verildiğini söyledi.

29 terörisitin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi ile Van'ın Çaldıran İlçesi arasında PKK'lı teröristlerin yol kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat kuvvetleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çatışmada, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu."

Çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin tedavileri sürerken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Soylu "Tendürek şehitlerimiz; Kanınız yerde kalmadı. Bugün ve bu gece arkadaşlarınız teröristlere en ağır cezayı verdi. Ruhunuz şad olsun..." dedi.

Dün sabah saatlerinde, Tendürek'te PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 asker 1 korucu şehit olmuş, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.