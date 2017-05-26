Bakan Soylu'dan Tendürek'teki terör operasyonuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Tendürek'teki terör operasyonuna ilişkin, 'Son 30 yılın en önemli terör operasyonlarından bir tanesi de sona ermiştir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Tendürek'teki terör operasyonuna ilişkin, "Son 30 yılın en önemli terör operasyonlarından bir tanesi de sona ermiştir" dedi.

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) düzenlenen törenle 499 polis adayı mezun oldu. Mezuniyet törenine İçişeri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok'da katıldı. Öğrenci aileleri, polis adaylarının yemin törenini izlerken duygusal anlar yaşadı.Keplerini havaya atan polis adayları birbirlerine sarılarak o anları kutladı.

"Son 30 yılın en önemli terör operasyonlarından bir tanesi de sona ermiştir"

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tendürek dağında uzun yıllardan beri hem oradaki Ağrı'ya, Van', Çaldıran'a, Doğu Beyazıt'a baskı kurmak suretiyle etkisi altına almaya çalışan teröristlerin büyük bir kısmı dün akşam ve bu sabah kahraman güvenlik güçlerimiz sayesiyle bir taratftan polisimizin İHA'sı,(İnsansız hava aracı), bir taraftan Jandarmamızın JİKU'su yani insanlı keşif uçağı, diğer taraftan korucularımız, jandarmalarımız, polislerimiz diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kobra helikopteri, F-16'ları ve üçe geldiğimizde 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, Tendürek'te son 30 yılın en önemli terör operasyonlarından bir tanesi de sona ermiştir" dedi.

"Hangi biriniz evladını üniversiteye gönderirken bir suç makinesinin onu eğitmesini istersiniz?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamudan ihraç edildiği için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yla ilgili sözlerini yineledi. Mezun olan Polis yüksek okulu öğrencilerinin anne ve babalarına seslenen Bakan Soylu, "Burada anneler , babalar var. Aileler var. Öğretmenler var. Hangi biriniz evladını ilk okula ve orta okula gönderirken hangi biriniz evladını üniversiteye gönderirken bir suç makinesinin onu eğitmesini ve öğretmesini istersiniz? Hangi birimizin vicdanı bunu kabul eder? Hangi birimizin aklı bunu kabul eder? Dün,biz bu açıklamayı gerçekleştirdikten sonra hemen muhalefet partisinin yöneticileri devreye girip bunların ne kadar da masum olduklarını ifade etmeye çalıştılar" dedi.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Şimdi burada yanımda getirdim. Size teker teker bunları okumak istiyorum. Çünkü suçla ve suçluyla mücadele ve ülkemizin huzur ve güveninin sağlanması buradaki arkadaşlarımızın bugün hepimizin bir gurur tablosu olarak önümüzde duran arkadaşlarımızın en temel görevlerinden bir tanesidir.Şimdi bahsettikleri ve savundukları, güya onlarla beraber hareket ettikleri kişilerden bir tanesi Nuriye Gülmen. 12 tane şuanda ceza davası var.Güya bu akademisyen. Semih Özakça. Bu kim? Bu da sözde bir öğretmen. Allahınızı severseniz hangi biriniz evladınızı böyle bir öğretmene teslim edersiniz?" dedi.

Mezun olan polis adayları sevincini yakınlarıyla paylaştı.

(Caner Sönmez - Murat Horoz /İHA)