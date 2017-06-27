Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bazı gazetelerde yayımlanan ve altında 111 kişinin imzasının bulunduğu ilana sert şekilde tepki göstererek, 'Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bazı gazetelerde yayımlanan ve altında 111 kişinin imzasının bulunduğu ilana sert şekilde tepki göstererek, "Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bazı gazetelerde yayımlanan ve altında 111 kişinin imzasının bulunduğu ilana resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert şekilde tepki gösterdi. Soylu, "DHKP-C üyesi iki terör örgütü üyesine hamilik! Bugün bir takım gazetelerdeki ilan ile ilgili" başlığıyla şu paylaşımda bulundu:

"Bugün bir takım gazetelerde DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler, başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine, istihbaratına ve tespitlerine güvenmiyorsunuz, savcılara ve hakimlere de güvenmiyorsunuz ancak terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz. Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek, suçlu göstermek için yola çıkanlar, neyin altına imza attığınızın farkında mısınız? Pekiyi terör örgütüne cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?"

(Uğur Kan Yüksek / İHA)