Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bodrum'dan muhalefet partisi CHP'ye seslenerek; "PKK terör örgütünün adını bu ülkeden sileceğiz. PKK ve HDP ile ittifak etmeyi artık bırakın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'ya yapacağı ziyaret öncesi Bodrum'a gelerek vatandaşlarla buluştu. Bodrum'da bir restorana gelen İçişleri Bakanı Soylu'yu kalabalık bir topluluk şenlik havasında karşıladı. Bakanı Soylu, Sivili Toplum Örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve kamu kurum temsilcileri ve partililer ile birlikte kahvaltı yaptı.

Bakan Soylu Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemizin her köşesinde, ülkemizin zenginleşmesi ve gelişmesi için adım adım gezerek milletimizin birliği, milletimizin beraberliği ve ülkemizin özgürleşmesi için bir şey anlatıyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız 'da aynı tempo içerisinde gecenin dördü ne kadar en üst düzeye koyduğu çalışmalarıyla bu büyük ülkeye hizmet veriyor. Bizim amacımız yaptığımız işi daha etkin daha derine daha demokratik hale getirebilmektedir. Yani bu hizmeti devlet ile millet arasında olan siyaseti tabana yaya bilmektir. Geçmişteki anayasalara baktığımızda Türkiye'ye nasıl bir elbise giydirmek istendiğine anlayabilmekteyiz. Bu anayasalarda dayatılan siyasi hayatı felsefesi şudur, vatandaş vergisini verir, askerliğini yapar, dört yılda 5 yılda bir sandığa gider herhangi bir partiye oyunu verir. Sonrasında etliye sütlüye hiçbir şeye karışmaz. Seçtiği Parti'nin hangisi olduğu önemli değildir. Çünkü nasılsa onu da kurumlar birliği ile hizaya getiriyorlardı. Anayasa mahkemesi var, kırmızı çizgiler var, meclis pazarlıkları var, olmadı darbe var ve gazetelerin siyasete millete medyanın siyasete millete oyasında ve demokrasiye manşetler üzerinden ayarı vardı. Rahmetli Menderes'in idam fotoğraflarını manşetlerden verildi. Mesajlar vardı, yani demek istiyorlar ki eğer bizim çizdiğimiz çerçeveden bakmazsanız sonunuz böyle olur. Anlayışın etrafında dizayn edilmiş bir siyasi hayat vardı. Günümüzde önemli bir süreç var 21'inci yüzyıl Türkiye için yepyeni bir fırsat penceresi var. Ya biz ülke olarak bu fırsat penceresini değerlendireceğiz Ya bunu yöneteceğiz ya da sürekli arkamıza bakacağız acaba bir gün Cumhurbaşkanımızla idam edecekler diye yeni bir 27 Mayısla karşılaşacak mıyız diye. Bu millet geçmişte çok zor günler yaşadı. Onun için bugün bu önemli kararı verecektir. Şunu söylemek istiyorum biz artık zorluklarla karşılaşmak istemiyoruz. Bu zorlukların nedeni şu anki mevcut sistemdir eski sistemin devam etmesini isteyenler ya Düğünü yaşamadılar ya Bugünü yaşamıyorlar ya da yarın için endişe etmiyorlar" ifadelerini kullandı.



"ÖZERKLİK İLAN EDİN DE GÖRELİM"

PKK'ya seslenen Bakan Soylu, "Hadi bakalım özerklik ilan edin de görelim" dedi. Bakan Soylu, "Bu sistemde yeniden bir 27 Mayısta karşılaşabiliriz. Yeniden 71 muhtırası ile karşılaşabiliriz. Yeniden 80 darbesi ile karşılaşabiliriz. Yeniden geziyle, yeniden 17 - 25 Aralık ve 15 Temmuz'la karşılaşabiliriz. 7 Hazirandan sonra bir siyasi partinin ortaya koyduğu tavrı PKK'nın Sözde siyasetteki temsilcisi hedefinin ortaya koyduğu tavrı hep birlikte hatırlıyoruz. Kurallarını tahtalarını özerklik ilan edeceklerdir öyle mi? Nusaybin'de özerklik ilan edeceklerdi. Hiçbir şekilde bu ülkenin insanını birbirinden ayıramadılar ayıramayacaklar. Bundan sonra top ayağımızda istediğimizi yaparız. Hadi bakalım gel de bugün özerklik ilan et de görelim. Niye sesin çıkmıyor, demokrasiyi istismar etmek ve Truva atı olarak görüp istediği hedefe ulaşmak için bu ülkeyi bertaraf edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu milletin o tabloları hiç unutmamanı istiyorum. 7 Hazirandan sonra Acaba ne olacak hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı, acaba biz terörle mücadele edebilecek miyiz, acaba kararları nasıl veri verebileceğim hepimizin kafasını kurcalayan birçok soru işaretinin olduğu bir anlayışı hep birlikte yaşadık. Yine millet devreye girdi ve 1 Kasım'da kararını verdi ve biz tek başımıza iktidar olduk. Millet bunlara karşı cevabını oyla ve sandıkla verdi. Bizim milletimiz ne istediğini bilen bir millettir" şeklinde konuştu.



"ARTIK MİLLETİN BORUSU ÖTECEK"

Soylu, milletin borusunun öteceğini söyleyerek, "Ana muhalefet Partisi'nden bahsedeyim, sandıkta yüzde 24, 25, 26'da kaldı hep. Bir adım daha öte atmak istiyor mu? Hayır. Peki atıyor mu? Hayır. Niçin bugüne kadar ihtiyaç duymadı? Çünkü, neden ihtiyaç duymadı çok açık. Çünkü bir gün vesayet, bir gün Yargıtay, bir gün Anayasa Mahkemesi onları iktidara getirdi. Ne dedi peki, sizin oraya ihtiyacınız yok. Sizin bizim verdiğimiz kuralları bu ülkeye dikta etmenize ihtiyacımız var. Ben de diyorum ki geçti o günler. Bugün kimsenin değil, vesayet makamlarının değil, bugün bu milleti adam yerine insan yerine koymayanların değil. Siz o vatandaşların değil, ama ülkeyi bize de reddederiz diyenlerin değil. Artık onların borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor" sözlerine yer verdi.



"ARTIK HDP VE PKK İLE İTTİFAK ETME"

CHP'nin HDP ve PKK ile ittifak etmemesini belirten Bakan Soylu, "Yeni sistem nasıl olacak? Herkes belli bir yüzde almak zorunda. Artık yüzde 25 -26'lar yetmeyecek. PKK ile ittifak etme bu milletin canını acıtma. Tekrar buradan uyarıyorum, HDP ve PKK ile ittifak edeceğine ülkenin yarınlarını düşünün. HDP ve PKK ile ittifak edeceğini ülkenin yarını düşünen bu ülkeyi bölmeye düşünen değil ekşi 30 derecede karda kışta varlığını ve birliğini kimseye teslim etmeyen ana düşünmeyen ve vatanım diyen o insanlarla ittifak et" diye konuştu.



"BİZ ENGELLERİ ANCAK TAYYİP ERDOĞAN İLE AŞARIZ"

Yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olabileceğini de vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Kıymetli Bodrum'lu hemşehrilerim biz memleketinizi seviyoruz. Biz bu memlekette yanlış bir şey önermekten cenabı Allah'a sığınırız. Cumhurbaşkanımız bu ülkeye gece gündüz demeden büyük hizmetler veriyor. Belki Buradan Mardin'e giderken bilmenizi isterim ki Belki oradan dönüşümüz olmayacak bir saat sonraya hiçbirimizin senede olmadığını biliyoruz. Ama bu sistem devam ettiği sürece kudretli ve kuvvetli liderlerimiz varsa bunu devam ettirebilmemiz zor olacak. Rahmetli Özal, rahmetli Süleyman Demirel, ve rahmetli Erbakan, Türkiye'nin kurtuluşu bu sistemdedir demiştir. Elbet bunların bir sebebi vardır. Başka türlü bunlarla uğraşmak mümkün değildir. Bizim büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere İkinci büyük adımla beraber ulaşırız. Etrafımızdaki coğrafyaya Irağa, Suriye'ye, Yemen'e, Mısır'a, Avrupa'ya bakın. Avrupa kendi yöresini hedefini kendi heyecanını kaybetti. Amerika kendine yeni bir yol Yeni bir yöntem bulmaya çalışıyor. Yeni bir Türkiye'yi önünü gören Türkiye'yi ayakları üzerinde duran Türkiye'ye yakalama fırsatı bu milletin elinde ve önündedir. Size bir kardeşiniz olarak söylüyorum Benimde Evlatlarım var annem var babam var komşularım var ve ay yıldızlı bayrağımız var. Biz Güçlü ve kuvvetli olmak zorundayız. Biz Güçlü ve kuvvetli ve zengin olmak zorundayız ki dünyaya söyleyecek sözümüz karşılık bulsun. Çok önemli bir döneme doğru hep birlikte gidiyoruz sizleri şunu söyleyeyim Aslında kelimenin özü şudur ben sizin kardeşiniz bakın dünyada Lider yok şu anda. Avrupa'yı görüyorsunuz etrafınızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. Avrupa'da karar almanın ne kadar kısıtlı olduğunu görüyorsunuz Biz bugün bir lider ile karşı karşıyayız eğilmeyen milletinin menfaati üzerinden dünyayı ve Türkiye'yi gören. Biz bu dertleri açarsak ancak Tayyip Erdoğan'la aşarız. Başkasıyla aşamayız"



"CHP'Lİ DOSTLARIM ERDOĞAN'A İNANIYOR"

Bakan Coylu, CHP'li bazı dostlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile bu sistemin yürüyebileceğini inandıklarını söylediğini kaydederek, "Benim çok CHP'li dostlarım var arkadaşlarım bana diyorlar ki tamam diyorlar Biz Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin aleyhine bir iş yapacağını düşünüyoruz ama ya ondan sonra. Bende diyorum ki bu sistem ancak Tayyip Erdoğan'la kurulur ve onunla yürür. Biz yeniden bir 13 yıl kaybetmeyelim, bizi FETÖ ile PKK ile 15 Temmuz ile uğraştırıyorlar. Bilmenizi istiyorum ki Türkiye 25 bin dolara da 500 milyar dolar ihracata da yüzde onun altındaki işsizliğe de Türkiye dünyanın en büyük ülkesinden biri olma hedefine de hızla ulaşıyor" dedi.

PKK terör örgütünün ismini bu ülkeden kazıyacaklarını da anlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Size şunu söyleyeyim kıymetli Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları açıktır hiçbir endişeniz olmasın kafanızda bir soru işareti olmasın. Her zaman söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz Biz PKK'nın adını bu ülkeden silip ve bir daha okumayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim kardeşlerimizle aramıza giremeyecekler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunda çok önemli adım attığımızı işi sadece terörle mücadele boyutunda değil sosyal boyutları açısından da çok önemli süreçleri olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben bir kız babasıyım. Benim de bir kızım var. Eğer 13 yaşındaki bir kızın zorla anasının babasının kucağından alıp, dağa götürüp o yaşta ona taciz ediyorlarsa ve ben bugün bu ülkenin İçişleri Bakanı isem Bana Haram Olsun. Onun için bunlara biz hiçbir hak vermemeliyiz. Bunlara karşı bir acıma durumu içerisinde olmamalıyız. Biz bu konularda kararlarımızı en güzel şekilde ortaya koyduk. Bu büyük mücadele sabır ister yıllardan beri tek bir söz söylemeden devletin bu işi bitireceğiz inancı etrafında her bireyimiz derlenmiş ve toparlanmıştır" ifadelerini kullandı.



"MEVCUT SİSTEM PARLAMENTOYU ZAYIFLATIYOR"

Mevcut olan sisteminin parlamentoyu zorladığını da anlatan Soylu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kıymetli Bodrumlular her şey iyi güzel bunu anladık da bu sistem parlamentoyu zayıflatıyor. Hayatta hiçbir iş bilmezsem biraz siyaset ve parlamento bilirim. Bugün her an her birisinin patron olduğu bir sistem içerisindeyiz. Eğer mecliste parçalı bulutlu bir yer varsa bir günde 20-25 milletvekili alıp 28 Şubat'tan sonra partiye etki etmediler mi. Bir gün eğer işler yolunda gidiyorsa yürütme patronu, Bir gün eğer her şey birbirine karışmışsa medya patronu olmadılar mı?. Bunların hepsini siz yaşadığınız. Peki esas patronun kim olması lazım milletin olması lazım. İşte bu yeni sistem milletin patron olduğu bir sistemdir. Bu yeni sistem eski sistemden çok daha güçlü bir sistem olacaktır. Bu sistem yürütmeyi diyecek ki senin şartların bu çerçeve içerisinde, senin işin milletin talebi üzerinde kanun yapmaktır başka bir şey değildir. O büyük hesap günü seçim günü geldiği zaman o günden neden korkuyorsunuz. Bu milletin üzerine koymuş olduğunuz vesayet yeter artık. 16 Nisan bizim kararlarımız ve hedeflerimiz de buluşacağımız günün adıdır. 16 Nisan ay yıldızlı bayrağımızın sadece 780 bin kilometrelik alanda değil, dünyanın her tarafında nazlı nazlı dalgalanacak ve herkesin bu ay yıldızlı bayrağı gördüğünde bu Türklerin Türkiye'nin bayrağıdır buna saygı duyuyoruz diyeceği günlerin adıdır".

