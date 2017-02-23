Bakan Soylu: 'CHP hiçbir zaman...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin hiçbir zaman iktidar olmak gibi bir niyet taşımadığını belirterek, 'Hep bir adım ileri iki adım geri gitmiş. CHP hiç iki, üç adım ileri gidememiş' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin hiçbir zaman iktidar olmak gibi bir niyet taşımadığını belirterek, "Hep bir adım ileri iki adım geri gitmiş. CHP hiç iki, üç adım ileri gidememiş" dedi.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek halkoylaması öncesi 9 İl'in Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve Sahil Güvenlik Komutanları ile Ordu'da 'Bölge Güvenlik Toplantısı'nda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ordu Teşkilatını ziyaret etti.

Bakan Soylu, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, belediye başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada referandum sürecine değindi. 16 Nisan'dan sonra bambaşka bir sürece doğru gideceklerini belirten Bakan Soylu, mevcut sistemin sürekli problem ve darbe üreten bir sistem olduğunu belirtti.



"PARLAMENTO DAHA GÜÇLENİYOR"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Efendim parlamento devreden çıkıyormuş. Nasıl devreden çıkıyor? Ben sizin kardeşinizim. Yaklaşık 1.5 yıla yakın Çalışma Bakanlığı, 5-5.5 aydır da İçişleri Bakanlığı görevini yerine getiriyorum. 15 gündür parlamentoya gidemiyorum. Açık ve net gidemiyorum.Yetiştiremiyorum. Bilmenizi istiyorum ki burada hem hızlı hem etkin hem de doğru karar alma yeteneğine sahip olan bir anayasaya ihtiyaç var. Bir taraftan bakanlık bir taraftan milletvekilliği, ben yetiştiremiyorum. Artık bu sistem Türkiye'yi taşıyamıyor. Bir taraftan darbe üreten bir sistem, bir taraftan bürokrasinin içerisinde bizi mahkum eden bir sistem. Bir taraftan yasama, yürütme her şey birbirine karışmış, her birinden sorun elde edilmiş bir sistem. Yeni sistem ile tam tersi meclis güçlenecek. Halkla teması kim kuracak, milletvekili, yasamayı kim yapacak, milletvekili. Yürütmede vatandaş şunu istiyor diye kim soracak, milletvekili. Milletvekili bunları yaptıktan sonra yürütmenin ortaya koyduğu bütün iradeyi şekillendiren bir enerjiye sahip olacak. Hükümette kendi işine bakacak. Türkiye'nin eksikliklerini tamamlayan, sabahtan akşama kadar kendi işini yapan bir anlayışın sahibi olacak. Parlamento güçlü olacaktır ama işlerine gelmiyor. Bunlar parlamentoda istedikleri zaman çelik çomak oynadılar. 20 milletvekili şuraya transfer ettiler, 25 milletvekili şuraya transfer ettiler, yürütmeyi istedikleri gibi ellerinde bir oyuncağa çevirdiler."



"CHP HEP BİR İLERİ İKİ GERİ GİTMİŞ"

Siyaseti hiçbir zaman kutuplaştırmadıklarını da belirten Bakan Soylu, CHP'nin tavrına tepki gösterdi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz siyaseti kutuplaştırmadık. Tam tersi kendi alanımızın dışındaki herkesle bütünleşme sağlamaya çalıştık. Herkesi bu çatının altına çağırdık. Peki CHP ne yaptı. Ne yaptı CHP? (yüzde) 25, 24.25, 24.Bir adım ileri bir adım geri. Yani iki adım ileri, üç adım ileri hiç atamamış. Hiçbir şekilde atamadı. Çünkü ihtiyacı yok. Çünkü ağababaları hep orada iktidar kurdular. 'Sizin oya ihtiyacınız yok, sizin milleti, esnafa, köylüye, şalvarlılara, poturlulara, sizin kasketlilere ihtiyacınız yok, sizin iktidara ihtiyacınız yok' (dediler) O eski Türkiye'deydi. Yeni Türkiye'de millet var, millet var, millet var."

Bakan Soylu, sözlerinin son bölümünde teşkilatlara seslenerek, bu seçimlerde evet oylarının mutlaka yüzde 60'ın üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

(Metin Akyürek/İHA)