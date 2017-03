Bakan Soylu: 'Bu sistem milletin en büyük rüyasıdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi bu milletin en büyük rüyasıdır. Anahtarın tamamen milletin elinde olduğu bir sistemin adıdır bu' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, "Bu sistem cumhurbaşkanlığı sistemi bu milletin en büyük rüyasıdır. Anahtarın tamamen milletin elinde olduğu bir sistemin adıdır bu. Biz bu sistemi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında kimse ile getiremeyiz. Bu sistemi onun dışında kimseyle oturtamayız. Recep Tayyip Erdoğan gibiler kolay kolay yetişmezler. Bugün Avrupa'da lider yoksulluğu var" dedi.



"BİZİM HEDEFİMİZ BUGÜN DEĞİL, GELECEKTİR"

"Biz artık geriye değil önümüze bakmak istiyoruz. Bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var" diyen Soylu, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti bu milletin sesidir, sinesidir. Onun için yılmadınız ve kokmadınız. Onun için dimdik ayakta ve diyorsunuz ki biz Türkiye'yi en iyi dünya ülkelerinden birisi haline getireceğiz. Şimdi ikinci hamlemizi ve sıçramamızı yapmamız gerekiyor. Bu bizim milletimiz için büyük bir fırsattır. Eğer biz bunu yakalarsak yüzde 5 enflasyonun altını, yüzde 5 işsizliğin altını, 50 milyar dolar ihracatı yapacağız. Uluslararası yatırımcıların milyar dolarlık yatırımlar için ülkemizi tercih edeceği istikrarlı bir ülke olacağız. Bizim hedefimiz bugün değil gelecektir" diye konuştu.



"ARTIK SİZİN DEĞİL MİLLETİN BORUSU ÖTECEK"

AK Parti'yi ülkeyi kutuplaştırıyor diye eleştirdiklerini belirten Soylu, "Bu söylem CHP'nin ağzından hiç düşmedi. Hiç kavga eden muhtara millet oy verir mi? Milletin işine gücüne bakmayan, millete sırtını dönene millet oy verir mi? Bir belediye başkanı görevini yapmazsa bu millet ona yeniden oy verir mi? Sürekli gerilim üretip iş yapmayan karşı millet sandıkta gereğini yapar. Madem AK Parti sürekli gerginlik üretip siyaseti kutuplaştırıyor. Peki AK parti neden yüzde 34'lerden yüzde 50'lere taşındı. CHP yüzde 24-26 bandında bir ileri bir geri gidip geliyor. Siyaseti kutuplaştıran kendi çizgisinde duran kim? Yeni sistemi tabi ki istemezler. Yeni sistemde milletin ayağına gideceksin proje üreteceksin. Yeni sistemde önünü göremeyen bir Türkiye değil, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyacaksın. Yeni sistemde insanların düşüncelerini, fikirlerini ayırmayacaksın ve yeni sitemde yüzde 50'nin üzerinde oy alacaksın. Yüzde 25 ile bir taraftan yargı ile bir taraftan Anayasa Mahkemesi ile bir taraftan Yargıtay ile basın ile bir taraftan da ihtilal ve darbelerle kurmuşsun sistemini borunu öttürmeyi sağlamışsın. Ama artık senin değil milletin borusu ötecek. Hiç kimse bu milletin sabrını zorlamasın. Bu milletin sabrı ve şefkati en önemli özelliklerinden bir tanesidir" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar türlü oyun ve iftiralarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Onlar söylemlerine uymayanlara her türlü iftirayı atarak her alçaklığı bir şekilde ortaya koyuyorlardı" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu her defasında net bir şekilde gördük. Aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıp hukuk üzerinden bir darbe gerçekleştirmeye çalıştılar. Onu da bu sistemin içerisinde yaptılar. Ama milleti düşüremediler. Millet her seferinde bir öncekinden daha fazla destek veriyordu. Çevremizdeki tüm ülkeler sıkıntı içerisinde mücadele ederken 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'yi de bu cenderenin içine çekmeye çalıştılar. O Pensilvanya'daki FETÖ haini bu güzel ilkemizi bir şekilde istilaya uğratabilmek için bu masum milleti katletmeye başladılar. Hiçbirimiz 15 Temmuz akşamında bu sistemin yeniden önümüze büyük bir dalga çıkaracağını ve bu ülkeyi yeniden geri götürmek isteyenlere fırsat sunulacağını düşünmedik. Bizim yükselişimize, sıçrayışımıza engel olarak bizi çeşitli oyunlarla terbiye etmeye çalışıyorlar. Bize, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'ına, memuruna, esnafına, çiftçisine size bu ülkeyi yönettirmeyeceğiz diyorlar. Bizde 2002 yılından beri haykırıyoruz. Bu ülkeyi biz idare edeceğiz, bu millet yönetecek. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Artık arkamıza dönüp şimdi ne olacak diye dönüp bakmak istemiyoruz. Arkaya dönüp bakıp duran şoför ilerleyemez kaza yapar. Biz sürekli korku içerisinde bugün ne olacak diye arkamıza dönüp bakmak istemiyoruz. Bugüne kadar yaşanılanlardan kurtulmak, geleceğe ümitle bakmak ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber kurmak ve inşa etmek istiyoruz.

Ben bugün burada sizlerde bu kararlılığı görüyorum. Ama yine de çok az bir zaman dilimi kaldı. Bugüne kadar çalıştığınızın tamamı kadar toplam seçim çalışmalarınızın topyekünü kadar bir büyük gayret bekliyoruz. Gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmayalım. Gün bugündür. Vesayeti sırtımızdan atacağız. Bize elbise biçmeye çalışanlara biz sizin biçtiğiniz elbiseyi değil, 'Biz Şeyh Edebali'nin biçtiği elbiseyi giymeye talibiz' diye haykıracağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun için bugün çalışma zamanıdır.

(İsmet Cep /İHA)