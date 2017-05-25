Bakan Sayan'dan şehit ailelerine ziyaret

Bingöl'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Muhammed Koşan ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın ailelerini ziyaret etti.

Bingöl'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Muhammed Koşan ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın ailelerini ziyaret etti.

Bingöl'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Bingöl Valiliğinde Vali Köşger ile bir süre görüşen Bakan Kaya, daha sonra TEOG ve YGS sınavlarında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi. Kent merkezindeki esnaflara da uğrayan Bakan Kaya, vatandaşlarla da sohbet etti. Yaşlı bir kadınla da Kürtçe konuşan Bakan Kaya, Bingöl kadayıfını da tattı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Muhammed Koşan ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın ailelerini de ziyaret eden Bakan Kaya, devlet olarak şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı. Şehit Karaman'ın eşi Serap ile de yakından ilgilenen Kaya, şehidin oğlu Kadir'i kucağına alarak uzun süre sevdi.



"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK"

Şehit ailelerini ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kaya, "Bölgede yürütülen operasyonlar sırasında Mehmetçiklerimiz maalesef şehit düştü. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Emanet olarak gördüğümüz sahip çıktığımız şehitlerinizin evlatları bizim evlatlarımızdır. Muş ve Bingöl'deki şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Onların bu duruşları bizim için gurur vesilesidir. Şehit ailelerimizin bu duruşu bizim için çok önemli" dedi.

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Kaya, "İnşallah devlet olarak terörle mücadelemiz, içerde ve dışarda devam edecektir. Nereye saklanırlarsa saklansınlar mücadelemiz sürecek. Kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerine giden Kaya, buradaki çocuklarla bir araya geldi.

(Yılmaz Atar - Sinan Atan /İHA)