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Bakan Özlü'ye doğum günü sürprizi
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Bakan Özlü'ye doğum günü sürprizi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye Karabük'te doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye Karabük'te doğum günü sürprizi yapıldı.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın tertiplediği işadamları istişare toplantısına katılan Bakan Özlü'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Büyük Kulüp'te düzenlenen programda konuşan Bakan Özlü, Karabük'ün Demir Çeliğin başkenti olduğunu, önemli bir endüstri bölgesi ve merkezi olduğunu söyledi. Özlü, "Geçen seneki ziyaretimizde OSB için söz verdik ve bunu kurduk. OSB'ye yatırımcı bulma noktasında TSO Başkanımız, Milletvekili ve Bakan yardımcısı arkadaşlarımız çalışacak buraya yatırımcı bulayacağız. Kaliteli nitelikli yatırımcıların bulunması. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Eskipazar İhtisas OSB'ye niteli yatırımcılar gerekiyor. Karabük'te bu sanayi kültürü var ve bu zor olamayacak. Tekno Parkı'da kurduk. Buradan söz veriyorum yer belirli olunca inşaatın hızlıca bitmesi için Bakanlık olarak hibe desteği yapacağız. Yenice'de kurulması planlanan Orman Ürünleri sanayisine yönelik OSB'nin kurulmasını hayata geçireceğiz. Bunu da kısa sürede yapacağız. Şuan 45'e yakın talep var. Bu talepler son derece önemli. OSB kurmak önemli ama daha önemlisi OSB'ye iyi yatırımcı bulmak. Bu konuda sizlerden destek isteyeceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Özlü, müzik eşliğinde sahneye getirilen ve üzerinde 'Nice Yıllara Bakanımız' yazılı yaş pastayı keserek 55. yaşını kutladı. TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar ile birlikte pastayı kesen Bakan Özlü'ye daha sonra kendi resminin bulunduğu yağlı boya tablosu hediye edildi.
(Yasin Erdem / İHA)
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