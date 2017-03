Bakan Özlü: Türkiye'deki muhalefet proje üretmez

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye'deki muhalefet çözüm üretmez, Türkiye'deki muhalefet proje üretmez. Onlar her şeye hayır derler' dedi.

Bakan Özlü, ilk olarak Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnaflara 'hayırlı işler' diledi. Daha sonra Özlü, AK Parti Söğüt İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, mevcut muhalefetin 14 yıldır hiçbir konuda çözüm önerisi sunmadığını söyledi. Özlü, "Bu işi şöyle değil de böyle yapın gibi bir öneride bulunmuş değildir. Türkiye'deki muhalefet çözüm üretmez, Türkiye'deki muhalefet proje üretmez. Onlar her şeye hayır derler. Ne yapmak istiyorsak hayır. Köprü yapacağız hayır. Tünel yapacağız hayır. Anayasayı değiştireceğiz hayır. Her şeye hayır. Arkadaşlar, bir öneriniz, bir çözüm teklifiniz olsun. Sizin de Türkiye için iyi bir teklifiniz olsun. İyi bir şeyler yapın, yapmayı teklif edin. Maalesef Türkiye'deki muhalefet yapıcı değil" dedi.



"HERKESTEN 'EVET' OYU İSTEYECEĞİZ"

Referandum sürecine kadar ev ev dolaşılarak millete Anayasa değişikliklerinin anlatılmasını isteyen Özlü, şöyle devam etti:

"Mevcut sistemin ve mevcut yapının her bakımdan değişmesi, dönüşmesi için 14 yıldır büyük gayret sarf ettik. Daha hızlı çalışan bir devlet yapısı, daha hızlı çalışan bir mekanizma, iş yapma süreçlerinin kısaldığı bir yapıya geçmek istiyoruz. Bütün bu referandum süresince milletimizce anlaşılmayan noktaları, 18 maddeyi, ev ev dolaşarak anlatacağız. Herkese anlatacağız, herkesten evet oyu isteyeceğiz. Herkesin katkı vermesini isteyeceğiz. Bizim partimizin reformist bir karakteri var. Biz iş yaparız, iş üretiriz, mevcut sistemin daha hızlı çalışmasını isteriz. Diğerleri konuşurlar, sürekli konuşurlar. Ama iş yapma noktasına gelindiğinde onlardan maalesef bir çözüm önerisi göremiyoruz."

Bakan Özlü, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

(İsmet Cep - Kadir Çetin / İHA)