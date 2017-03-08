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Bakan Özlü sanayi üretim endeksini değerlendirdi
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Bakan Özlü sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, kuracakları yeni yapı ile birlikte, yeni bir sıçrama yapmayı; bilim, teknoloji ve sanayi yapısını değiştirerek yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, kuracakları yeni yapı ile birlikte, yeni bir sıçrama yapmayı; bilim, teknoloji ve sanayi yapısını değiştirerek yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2017 yılı Ocak ayına ait sanayi üretim endeksini yazılı olarak değerlendirdi. 2017 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttığını belirten Bakan Özlü, arındırılmamış endekste artış yüzde 4,2 olarak gerçekleştiğini, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttığını kaydetti.

"İLK İŞARETLERİ ALMAYA DA BAŞLADIK"
Sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde artarak 2016 yılının son çeyreğinde başlayan yükselişini sürdürdüğünü bildiren Özlü, "Ocak ayındaki bu artışta, ekonomiye olan güvenin tekrar toparlanmaya başlaması ve bunun bir sonucu olarak yatırımların hızlanması ile ihracat pazarlarında yaşanan olumlu gelişmeler etkili olmuştur. Önümüzdeki aylarda sanayi üretimi daha da güçlenecektir. Tüketimi artırmak amacıyla aldığımız vergisel önlemler etkisini daha da hissettirecek, böylelikle yerli üretimin artmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu konuda ilk işaretleri almaya da başladık" değerlendirmesinde bulundu.
Gerek kapasite kullanımlarında, gerekse ekonomiye olan güvendeki artış ve iş dünyasından gelen tepkiler, ekonomideki canlanmanın hızlandığını gösterdiğini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Dış pazarımız konumunda olan ülke ekonomilerden gelen büyüme sinyalleri, ihracatımızı hızlandırmaktadır. 2017 yılının ilk çeyreğinde iç talep ve dış talep büyümeye birlikte katkı sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede ise ekonomiyi canlandırmak ve tasarrufları artırmak üzere attığımız Türkiye Varlık Fonunun kurulması, Bireysel Emeklilik Sisteminde yaptığımız değişiklikler ve teşvik politikamızda attığımız adımlar da ülkenin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır" dedi. Türkiye'nin temel ihtiyacının uluslararası alanda rekabetçi ürünler üretmek olduğunun altını çizen Bakan Özlü değerlendirmesini şöyle tamamladı:
"Böylelikle bir yandan karlılık ve tasarruflar artarken diğer yandan cari açık düşecektir. Bunun en önemli yolu ise katma değerli ürünler üretebilmektir. Bu amaçlarla, Bakanlığımızı ve TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırmak üzere tasarımızı hazırladık ve meclise sunduk. Şu anki yapı Türkiye'yi düşük gelirli ülkeler sıralamasından alarak orta yüksek gelirli ülkeler arasına taşıdı. Kuracağımız yeni yapı ile birlikte, yeni bir sıçrama yapmayı, bilim, teknoloji ve sanayi yapısını değiştirerek yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz".

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