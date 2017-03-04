Bakan Özlü'den patent açıklaması: Avrupa'da ilk sıradayız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son 7 yılda Türkiye'de yapılan patent başvuruları sayısında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son 7 yılda Türkiye'de yapılan patent başvuruları sayısında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Hem buluşçular hem de yatırımcılar için büyük öneme sahip İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın (ISIF) son günü ödül töreniyle tamamlandı. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onursal Himayelerinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.



"YENİLİK ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Törende katılımcılara seslenen Bakan Özlü, buluşlar, yenilikler ve patent başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Kalkınmanın temeline teknolojiyi yerleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Özlü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülke, yenilikçi bireylerin desteklediği ve onların yenilik üretme motivasyonlarının artırıldığı ölçüde büyük bir ülkedir. Yenilik olmazsa ne ülke olarak ne de insanlık olarak ilerleyemeyiz. Biz Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin temelinde buluşları, yenilikleri, teknolojiyi yerleştirmek istiyoruz. Böylece hem bu ülkeyi güçlendirmeyi hem de insanlığa hizmet etmeyi hedefliyoruz. Sınırlı kaynaklarla daha fazla çıktı üretmek, daha fazla katma değer oluşturmak için yenilik üretmek zorundayız. Böyle bir dünyada teknolojiye önem vermek zorundayız, böyle bir dünyada buluş yapmak, patent üretmek ve bunu ticarileştirmek zorundayız. Böyle bir dünyada marka değeri yüksek şirketlere sahip olmak zorundayız."



2016'DA YERLİ PATENT YÜZDE 16 ARTTI

Bakan Özlü, Türkiye'de yapılan buluş ve patent başvurularının rakamlarını da açıkladı. Marka başvurusu alanında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığın belirten Özlü, "2011 yılından bu yana her yıl yüz binin üzerinden marka başvurusu ile Avrupa'da en fazla patent başvurusu yapılan ülkeyiz. 40 binin üzerinde tasarım başvurusu ile Avrupa'da üçüncü dünyada ise altıncı sırada yer alıyoruz. Son 14 yılda yerli patent başvurusu sayısını 16 katına, tescil sayısını 24 katına çıkarma başarısı gösterdik. 2016'da da yerli patent başvurularımız bir önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 6 bin 445'e yükseldi. 3 bin 457 yerli faydalı model başvurusunu da dahil edersek, geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldığını görüyoruz" dedi



"TİCARİLEŞMEYE ODAKLANACAĞIZ"

Patent başvurularındaki artışta Türkiye'nin bir ivme yakaladığını da belirten Bakan Özlü, gelişmiş ülkelerle aradaki farkın hızla kapandığını ifade etti. Bu alanda ticarileşmeye önem vereceklerini belirten Özlü konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki ülkelerle aramızdaki farkı hızla kapatıyoruz. İnşallah başvuru sayısında gelişmiş ülke seviyelerini en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz. Ancak meselenin sadece başvuru ve tescil sayılarını artırmaktan ibaret olmadığını da biliyoruz. Raflarda kalan başvuru ve tescil belgeleri derdimize deva olmayacaktır. Bu nedenle, başvuru ve tescil sayılarını artırırken patentlerin ticarileşmesine daha büyük bir titizlikle odaklanacağız."

(Serdal Altıntepe / İHA)