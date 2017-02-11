11.02.2017 12:56 Bakan Özlü'den KOBİ'lere müjde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. KOBİ'lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız' dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. KOBİ'lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul'da Küçükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneğinin toplantısına katıldı. Sanayiciliğin zor bir iş olduğunu belirten Bakan Özlü konuşmasında, 2016 yılının Türkiye ekonomisi için birçok zorluğun yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

"Neredeyse, bir ekonominin yaşayabileceği bütün testleri sadece bir yıllık bir sürede yaşamak zorunda kaldık" diyen Bakan Faruk Özlü,"15 Temmuz darbe girişiminin de yaşandığı üçüncü çeyrekte, ekonomimizde bir daralma yaşandı. Ancak öyle görünüyor ki, dördüncü çeyrekten itibaren ekonomimiz yeniden toparlanma sürecine girdi. Sanayi üretimi, ihracat, iç talep gibi göstergelere baktığımızda, gerek son çeyrekte gerek Ocak ayında ümit verici rakamlar olduğunu görüyoruz. Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 arttı. Sanayi sektörümüz, 2016'ın tamamında ise yüzde 1,8 oranında büyüdü. Sizlerin huzurunuzda, yaşanan bütün bu zorluklara rağmen, yüzde 1,8 oranında büyüyen sanayicilerimizi tebrik ediyorum.Burada şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye ekonomisi, bu kadar yoğun baskıya rağmen,son 14 yılda özellikle makroekonomik alanda gerçekleştirdiğimiz reformlar sayesinde dimdik ayakta kaldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine büyük direnci kamu maliyesindeki disiplinin kazandırdığını belirten Özlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri Ar-Ge Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na değinen Özlü, bu iki kanunun, üretimde teknoloji düzeyinin artırılması için kuvvet alınacak temel dayanaklar arasında yer aldığını belirtti.



"KOBİ'LERE 50 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ UYGULAMASINA BAŞLADIK"

Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi ve TÜBİTAK'ı yapılandırmak gibi köklü reformlar üzerinde de çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Üretim Reform Paketi'nde, yeni sanayi parselleri oluşturmak, parselleri daha uygun şartlarda sanayicinin kullanımına sunmak, şehir içinde kalmış sanayi alanlarının daha uygun yerlere taşınmasını sağlamak için önemli düzenlemeler yapacağız.Yapısal reformların yanında, sanayicilerimizin ve iş dünyamızın kısa dönemde sorunlarını çözecek adımları da attık. Mesela Kredi Garanti Fonu'nun sermayesini artırarak daha fazla kredi hacmi oluşturmasının önünü açtık. Yine Eximbank'ın ihracatçılara daha fazla destek olabilmesi için benzer bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Sicil affı ve benzeri düzenlemelerle de krediye ulaşımın önündeki birçok engeli kaldırdık. KOSGEB aracılığıyla, KOBİ'lere 50 bin lira faizsiz kredi desteği uygulamasına başladık. 2016'nın sonunda başladığımız bu uygulamaya 250 bine yakın KOBİ başvurdu. Ancak bütçe imkanları nedeniyle sadece 15 bin firmamız bu haktan yararlanabildi. Bunun üzerine bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. Bunun neticesinde KOBİ'lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Eğer ilk çağrıda başvurduysanız, yeni başvuru yapmanıza gerek yok. Başvuru yapacak olan KOBİ'lerimizin de ayın 20'sine kadar süreleri olduğunu hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"KOBİ'LERE VERİLEN DESTEK 14 MİLYON LİRADAN 3,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI"

KOSGEB'in verdiği destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Özlü, 1992-2002 yılları arasında KOBİ'lere verilen destek 14 milyon lira iken, 2002-2016 arasında bu rakamın 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Bakanlık olarak KOSGEB için KOBİ'lere destek vermek amacıyla alınan 2017 yılı bütçesinin 2,1 liradan 2,7 milyar liraya çıktığını dile getiren Bakan Özlü, bu artışta faizsiz krediye olan talebin etkili olduğunu dile getirdi.



BAKAN ÖZLÜ'DEN REFERANDUM YORUMU

Referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin hak ettiği yere çıkmasının, köklü bir demokrasi ve daha güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağını belirterek, daha iyi bir yönetim modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Özlü,"AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı sayesinde, mevcut sistemin açıkları bir şekilde kapanıyor. Ancak buna artık kalıcı bir çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ REFERANDUM ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Bakan Özlü, mevcut sistemin yaşattığı sorunlardan örnekler vererek, şunları söyledi:

"Sizler, hepiniz bir işletmeyi yönetiyorsunuz. Bazılarınız, bunu tek başına yapıyorsunuz, bazılarınız ortaklarınızla yapıyorsunuz. Düşünün, ortaklardan biri Mersin'e, öteki tersine gitmek istese, o işletme bir yere gidebilir mi? O işletme varlığını sürdürebilir mi? Türkiye, geçmişte bunun sıkıntısını çekmedi mi? Evet, Türkiye, geçmişte bu iki başlılığın çok sıkıntısını çekti. Hükümetler gaza basmak istedi, Cumhurbaşkanları fren yaptı. Veya bunun tersi oldu. Düşünün, bir genel müdür atanması dahi Cumhurbaşkanının ve Başbakanın mutabakatına bırakılmış durumda. Yürütmedeki iki başlı yapıya son vermemiz gerekiyor. Yasama, yargı ve yürütme erklerinin üçünü birden kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bu üç erk arasındaki dengeyi, ilişkiyi ve bağımsızlığı doğru bir şekilde kurmamız, kurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki referandum çok büyük bir önem taşıyor."

İş dünyasının mevcut yapısını ve beklentilerinin hızlı karşılanmasını istediğini anlatan Özlü, "Bu açıdan, yeni sistemin özellikle ekonomiye büyük güç katacağını düşünüyorum. İş dünyamızın da referandumda oylanacak anayasa değişikliğine büyük destek vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından toplantının bir bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Özlü burada iş adamlarının sorunlarını dinledi.

(Selim Bayraktar / İHA)

