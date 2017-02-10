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Bakan Özlü'den 'faizsiz kredi' müjdesi
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Bakan Özlü'den 'faizsiz kredi' müjdesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, '50 bin TL Faizsiz Kredi Desteği'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. KOSGEB'te gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Özlü, "2016'da yaşanan bütün bu gelişmeler, doğal olarak Türkiye'yi ve Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bu etkileri en aza indirmek için bir yandan yapısal reformları sürdürdük. Türkiye'nin orta ve uzun vadede ekonomisine güç katacak olan birbirinden önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.
İşletmeleri ve özellikle KOBİ'leri kısa dönem ihtiyaçlarını gözeterek piyasayı canlandırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Özlü, "Bu adımlardan birisi de KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimize 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamaktı. 2016'daki bu kredi faiz destek programına işletmelerimiz çok yoğun bir ilgi gösterdi. 19 Aralık'ta başvuruları almaya başladık" diye konuştu.

"İŞLETMELERİMİZDEN SADECE 15 BİN TANESİ İÇİN DESTEK KARARI ALABİLDİK"
Bakan Özlü, 245 bin işletmenin, bu destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunduğuna vurgu yaparak, "Ancak yılın sonu olması ve bütçe imkanları nedeniyle, bu işletmelerimizden sadece 15 bin tanesi için destek kararı alabildik. Hak sahibi işletmelerin büyük çoğunluğunun kredi işlemlerini tamamladığımızı da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.
"Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle, kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz"
"Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olmasına gönlümüz razı olmadı" diyen Bakan Özlü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu nedenle, Sayın Başbakanımızın da talimatıyla 2017 yılında bu desteği devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle, kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak. Bunun neticesinde, KOBİ'lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir ivme ve canlılık kazandıracaktır. 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz olacağını söyledim."

"İLK 12 AY ÖDEME YOK. KALANI İSE ÜÇER AYLIK EŞİT TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK VE TOPLAM VADE 36 AY OLACAK"
Bakan Özlü, kredinin geri ödeme koşullarının da cazip tuttuklarına dikkat çekerek, "Altını çiziyorum, ilk 12 ay ödeme yok. Kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenecek ve toplam vade 36 ay olacak. Yani özetleyecek olursak, ilk bir yılı ödemesiz 36 ay vadeli ve sıfır faizli bir kredi KOBİ'lerimize verilecek. İnanın, bu devirde, en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız. Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ'lerimize destek vereceğiz. Bu amaçla, bankalarla yapacağımız protokole Kredi Garanti Fonu A.Ş. ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar" açıklamasında bulundu.
Bakan Özlü, bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ'den gerekli şartları taşıyanların bu destekten faydalanabileceklerini kaydetti.

"BAŞVURU YAPAN TÜM İŞLETMELER GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇİRİLECEK"
Önceden başvuru yapmış olan KOBİ'lerin tekrar başvuru yapmaları gerekmediğini söyleyen Özlü, "Onların önceki başvuruları geçerli sayılacak. Ayrıca, daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru yapmalarına da imkan sağlayacağız. Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar. Ancak şunu da hatırlatmak istiyorum. 14/12/2015 Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlara kullandırılan 30 bin TL faizsiz krediden yararlanan Esnaf ve Sanatkarlar, bu programdan yararlanamayacaklar" dedi.
Bakan Özlü, 10-20 Şubat tarihlerinde yeni başvuruların açılacağını kaydederek, işletmelerin bu tarih aralığında, 'sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr' internet adresinden başvuruda bulunabileceklerini, başvuru öncesinde ise KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aranmadığını vurguladı. Bakan Özlü, desteğe hak kazanan KOBİ'lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı Kobi Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Özlü, 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerin belli olmaya başlayacağı bilgisini vererek hak kazanan işletmeleri ise SMS ve e-posta yoluyla bilgilendireceklerini duyurdu.
Kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerin bu aşamadan sonra belirlenen bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerini kaydeden Özlü, "Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbankası, İşbankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptığımızı da ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Bakan Özlü, konuşmasının ardından kredi başvurularını başlattı. Söz konusu başvurular 10-20 Şubat tarihleri arasında "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.
(Benan Özben / İHA)
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