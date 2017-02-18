Bakan Özlü'den 'Evet' demek için iki neden

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iki gerekçenin bile referandumda 'Evet' demeye yeterli olacağını belirterek, 'Birincisi, koalisyonlar dönemine ebediyen son vereceğiz. İkincisi, tarihimizden bu yana cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki sürtüşmeye ebediyen son verilecek' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iki gerekçenin bile referandumda "Evet" demeye yeterli olacağını belirterek, "Birincisi, koalisyonlar dönemine ebediyen son vereceğiz. İkincisi, tarihimizden bu yana cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki sürtüşmeye ebediyen son verilecek" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Bakan Özlü, anayasa değişikliğini içeren referandumda sadece iki gerekçenin bile "Evet" demeye yeterli olacağını söyledi. Bakan Özlü, referandumdan "Evet" çıkması halinde koalisyonlar dönemine son verileceğini ve tarihimizden bu yana cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki sürtüşmeye son verileceğini kaydetti.



"KOALİSYONLARA SON"

16 Nisan'da yapılacak referandumun bir seçim olmadığını vurgulayan Bakan Özlü, "Bu referandumda 'evet' veya 'hayır' diyeceğiz. Esasen çok sayıda madde üzerinde konuşulabilir ama iki şeyi söyleyeceğim.'Evet' çıkması halinde koalisyonlar dönemine ebediyen son vereceğiz ki emin olun kesinlikle 'evet' çıkacak. 5 sene içerisinde hükümet krizi konuşmayacağız" diye konuştu.



"SORUN ÇIKARTMAYA UYGUN BİR SİSTEM"

Cumhuriyet tarihinde cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında her zaman sorunlar yaşandığına dikkat çeken Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz okuduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dahil her zaman cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında anlaşmazlıklar olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, son dönemlerinde İsmet Paşa ile sıkıntılar yaşadığı biliyoruz. Bunu inkar etmeyelim. Yakın tarihte Süleyman Demirel, Tansu Çiller'de sıkıntılar yaşadık. Turgut Özal ve Mesut Yılmaz'da sıkıntılar yaşadık. Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit'te sıkıntılar yaşadık. Bir kitapçık hikayesiyle Türkiye'de ekonomik kriz oldu. Bunların hepsi mi problemliydi? Hayır. Sistemde sorun var. Bir sistem düşünün, kriz, sorun çıkartmaya çok uygun bir sistem.

Yapacağımız değişikliğin ikinci önemli ayağı cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki sürtüşmeye ebediyen son verecek olmasıdır. Bu, yürütmenin hızlanmasıyla sonuçlanacak. Çabuk çalışan bir hükümet sistemi öneriyoruz. Sadece bu iki yeniliği vurgulamamız 'evet' demek için yeterli. Referandumda inşallah İzmir'de de güzel sorunlar alacağız."



"ÇALIŞTIRMAMA ÜZERİNE KURULU BİR SİSTEM"

Bakan Özlü, sistem nedeniyle Mecliste uzun saatlerin de boş geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Mecliste 2'de toplanıyoruz, 7'ye kadar biz asla esas asli işimizi konuşamıyoruz. Yasa yapamıyoruz. Gündem dışı konuşmalar, soru önergeleri tartışmalar var. 5-6 saatimiz Mecliste boş geçiyor. Bu, çalıştırmama üzerine kurulu bir sistem. İnşallah değiştireceğiz. Bu referandum ciddi bir reformdur. Bu hızlı çalışmayan sistemi değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini milletimize anlatacağız."



"İZMİR SAĞ AĞIRLIKLI SEÇMEN KİTLESİNE SAHİP"

Konuşmasında İzmir ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Özlü, İzmir'in aslında sağ ağrılıklı bir seçmen kitlesine sahip olduğunu söyleyerek, "Aslında İzmir seçmeni sağa yakındır. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla belediye başkanlığını da inşallah alacağız. 30'un üzerinde gittiğim ilde şunu gördüm; bir ilde belediye başkanlığı bizde değilse o il geri kalıyor. Mesela Adana maalesef hak ettiği yerde değil. İnşallah İzmir'de de AK Parti'yi birinci parti yapacağız. İzmir'de niye birinci parti olmayalım?" dedi.



İZMİR'E SANAYİ VE TEKNOLOJİ YAPILANMASI"

İzmir için güzel projeler açıklayacaklarını kaydeden Bakan Özlü, "İzmir, ileri teknoloji üretmek için çok uygun bir ortama sahip. Biz bunu değerlendireceğiz. Ar-Ge merkezleri açıyoruz. İzmir'de 31 Ar-Ge merkezini inşallah 100'e tamamlayacağız. Vergi almayacağız, avantajlar sağlayacağız. Bir yabancı danışmanlık firmasından hizmet alıp uluslar arası sanayi ve teknoloji yapılanmasını nasıl yaparız diye çalışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.



"BİZİM OLMAMIZ GEREKEN YERDE ABD VAR"

Basın toplantısında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, şunları söyledi:

"AK Pati siyasette başarıyı çok yükseklere taşıdı. Bu başarının bir sırrı var. Milletimize millet hizmet etme sırrı var. Diğer siyasi partileri bunları anlamadıkları için sistemler değişmesin diye uğraşıyorlar. 'Rejim değişecek' diyorlar Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bugün bizim olmamız gereken yerde ABD var. Bu dünyanın bize ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Bölgemizde bilerek terörü hortlatarak başımıza bela etmeye çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz."

(Atakan Şen - Ceren Atmaca/İHA)