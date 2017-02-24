Bakan Özlü'den Antarktika'ya gönderilen heyetle ilgili açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekibin bugün yola çıktığını, heyet nisan ayının ilk haftasında yurda döneceğini ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekibin bugün yola çıktığını, heyet nisan ayının ilk haftasında yurda döneceğini ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için gönderilen teknik heyete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Özlü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'ne Katılımı Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın 14 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekip bugün yola çıktı. 9 kişiden oluşan teknik heyet hava yolu ile Arjantin'e gidecek. Daha sonra oradan, kiralanan buzkıran gemisi ile heyet deniz yolu ile Antarktika kıtasına geçecek. 9 kişiden oluşan araştırma ekibi Antarktika'da Türkiye'nin kuracağı bilim üssü için fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel araştırmalar da yapacak olan heyet nisan ayının ilk haftasında yurda dönecek. Fizibilite çalışmaları için hava şartlarının uygun olduğu Kasım ayında ise daha geniş bir heyet yeniden Antarktika'ya gidecek. Öte yandan, kutup çalışmaları için Türkiye Kutup Araştırmaları Merkezi kurulmasına ilişkin çalışma da sürüyor."

(Goncagül Özcan/İHA)