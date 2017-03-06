Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı KOSGEB 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programı çerçevesinde 460 bin 167 işletmenin destekten yararlanmaya hak kazandığını açıkladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı KOSGEB "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programı çerçevesinde 460 bin 167 işletmenin destekten yararlanmaya hak kazandığını açıkladı. Bakan Özlü, 460 bin 167 işletmenin 2017 yılı KOSGEB "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"nden yararlanmaya hak kazandığını, 28 Şubat 2017 tarihinde kredi faiz desteğinden faydalanabilecek işletmelerin bilgilendirilerek sürecin başladığını duyurdu. Özlü, kredi almaya hak kazanan işletmeler arasında bankalarda sorun yaşayanların bulundukları bölgelerdeki KOSGEB il müdürlüklerine başvurmaları durumunda sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini belirtti. Kendisine bildirimde bulunulan 460 bin 167 işletmeden 362 bin 906 adedinin başvuru formunu (hak sahipliği belgesi) ilgili web adresinden temin ettiğini ve bankalarla görüşme sürecinin başladığını belirten Bakan Özlü, bunlar arasından 43 bin 962 işletmenin ise 6 Mart 2017 tarihi itibarı ile banka tarafından kredi talebi uygun bulunarak işlemlerinin tamamlandığını, diğerlerinin süreçlerinin devam etmekte olduğunu ifade etti. (Musa Erdoğan /İHA)
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