Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özkaseki'nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özkaseki'nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bir süredir Acıbadem Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören annesi Şükran Özhaseki hayatını kaybetti.

