Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Özhaseki Köln'de
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Özhaseki Köln'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Konferansı (COP23) programına katılmak üzere geldiği Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'ni (DİTİB) ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Konferansı (COP23) programına katılmak üzere geldiği Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'ni (DİTİB) ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Konferansı (COP23) programına katılmak üzere geldiği Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'ni (DİTİB) ziyaret etti.
Bakan Özhaseki'yi DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.
Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren bakan daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul etti. Özhaseki yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin başındaki sıkıntılar başka ülkede yok. Hele son bir iki sene içinde yaşadığımız hadiseleri dünyanın hiçbir ülkesi yaşamadı. Kimin başında PKK gibi bir bela var. Elinde silah çoluk çocuk demeden, memur demeden kalleşçe insanları öldürüyor. 40 yıldır bunlarla mücadele ediyoruz. Avrupa'dan da bayağı destek alıyorlar. Son iki yılda bunlarla yapılan mücadeleyle Türkiye içinde silahlı güçlerini bitirme noktasına geldik. Dağları, tepeleri, mağaraları ve inlerini veya yurtdışından sızıntı yaparak girmeye çalışanlar var. Bunlar gelip canımızı yakmaya çalışıyor başka bir şey yapamaz. Bunların yanında bir de başımıza FETÖ gibi bir bela çıktı. 40 yıl bize geldiler, işte biz hizmet eriyiz, bize yardım edin insanlar yetiştiriyoruz dediler. İnsanlar da bunlara inandılar ve yardım ettiler. Fakat bir gecede bunların vahşi yüzü kime hizmet ettikleri belli oldu. Zordu kolay değildi. Askere, polise yargıya her yere sızmış bu lanet sürü. Şimdi bunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTİYORLAR"
Özhaseki, şöyle devam etti: "Batı'nın ekonomik olarak Türkiyeyi köşeye sıkıştırmak, istediğini yaptırmak, dize getirmek gibi bir de hevesleri var. Açık kapalı yapıyorlar bunu. İklim konferansında gelişmiş ülkeler sınıfına atıp siz hem yardım edeceksiniz hem de para vereceksiniz teknolojiden istifade edemeyeceksiniz bu konumdalar. Bu statüdesiniz diyorlar. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Teknolojiye erişmek isteyen ülkelerdeki gibi aynı statüde olmak istiyoruz. Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkeler yardım alırken. Biz niye yardım ediyoruz ki. İşlerimizi hamd olsun gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin tümünün tam iki misli büyüyor. Hem badireler atlatacaksınız hem kötülükleri def edeceksiniz hem de iki misli büyüyeceksiniz. Buradakilerin şaşkınlığı şu; eskiden hazır olda buldukları bir Türkiye vardı.Eski dönem bitti. Şimdi eşit şekilde masada otururuz hakkımızı alırız istediğimizi söyleriz. Doğrudan da vazgeçmeyiz. Buna alışamıyorlar. Komşularımızda olup bitenlere arkamızı dönmeyeceğiz. Buradan ve 10 bin kilometreden birileri gelip müdahil olacak. Sınır olmayan ülkeler, gidip orada her işi yapacaklar. DEAŞ diye kendi uydurdukları bir uyduruk var. İslami temeli ve geçmişi olmayan ama proje örgüt var orada. Onu bahane edip Suriye'ye girecekler biz seyredeceğiz. Öyle bir şey yok. Şimdi işte bu oyunlar bozulduğu için bunun sancısını çekiyorlar. Birde bize karşı nasıl davranacakları hususunda kafaları iyice karmakarışık. Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yapıp biraz sizi rahat ediyor. Size karşı bakışlarının soğukluğunun farkındayız."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk yarı sessiz bitti
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bakan Özhaseki Köln'de
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Deyrizor'da bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bakan Özhaseki Köln'de
Bakan Özhaseki Köln'de
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Almanların çoğu yeni seçim istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kanuna onay
Sedat Şahin ve beraberindeki 5 şüpheli tutuklandı
Sedat Şahin ve beraberindeki 5 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM
Beşiktaş-Akhisar maçı CANLI ANLATIM
Şenol Güneş'ten kadroda iki değişiklik
Şenol Güneş'ten kadroda iki değişiklik
Gülmen ve Özakça davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı
Gülmen ve Özakça davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English