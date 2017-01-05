05.01.2017 19:02 Bakan Özhaseki: 'Devlet buralara yaraları sarmaya geldi'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, zararların tanzim edildiğini, hasarların giderildiğini belirterek, devletin buralara yaraları sarmaya geldiğini kaydetti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, zararların tanzim edildiğini, hasarların giderildiğini belirterek, devletin buralara yaraları sarmaya geldiğini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte geldiği Cizre'de, bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosunu ziyaret edip, vatandaşların sorunlarını dinledi. Özhaseki, terör olaylarında Cudi Mahallesi'ndeki iki katlı büyük bir evi yıkılan ve evine karşılık olarak verilecek üç daire için sözleşme imzalamaya gelen Mehmet Emin Cilasun ile sözleşme imzaladı.

Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, "Bizim buradaki irtibat büromuzda, 'Ne oluyor ne bitiyor' diye görelim diye geldik. Tesadüfen Mehmet Cilasun bey ile tanıştık. Evi yıkılmış. Allah bir daha böyle kötü gün göstermesin, böyle bir bela milletin başına vermesin diyoruz. İnşallah bundan sonra bu çatışmaları görmeyiz, huzur içerisinde yaşarız. Şimdi artık devlet buralara yaraları sarmaya geldi. Buradaki zararları tanzim ediyor, hasarları gideriyor. Mehmet amcanın da iki katlı büyük bir evi var ve arkadaşlarımızda bunun hasarını tespit edip, karşılığında nelerin verileceğini kendisine iletmişler. Mehmet bey de metrekaresine karşılık belli bir daireye razı olarak şimdi sözleşme imzaladık. Buradaki herkesin şahit olduğu gibi devlet yavaş yavaş herkesin zararını tanzim ediyor ve yaraları sarmaya devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar burada devam edecek. En kısa süre içerisinde mağdur olan vatandaşlarımızın her türlü hakkı yerine getirilip verilecek, mağduriyetleri giderilecektir" dedi.





PARK AÇTI

Bakan Özhaseki, daha sonra Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan Sur Dibi Aile Parkının açılışını yaptı. Park açılışında vatandaşlara hitaben konuşan Bakan Özhaseki, şunlardı kaydetti:

"Bugün burada değerli Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bir hizmeti hep birlikte açıyoruz. Cizre'deki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdiye kadar bu bölgelerde özellikle Cizreli kardeşlerimiz terörden ve buradaki çatışmalardan çok etkilendiler ve sıkıntılı günler yaşadılar. Cenab-ı Allah bir daha böyle sıkıntılı günler göstermesin. Allah'a şükür şimdiye kadar olan sıkıntılı süreçlerden çıktığımız gibi yavaş yavaş vatandaşın yarasını saracak, zararını tazmin edecek. Hiç değilse onların gönüllerini edecek bir ortama geldik. İnşallah o kötü döneme dönmemek üzere defteri kapatmış olduk."

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından parkın açılış kurdelesini kesip, parkı gezdi. Burada çocuklarla karşılaşan Bakan Özhaseki, onları bir süre salıncakta sallayarak, çevresinde toplanan çocuklarda hediyeler verdi.

