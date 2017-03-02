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Bakan Özhaseki'den hakeme tepki
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Bakan Özhaseki'den hakeme tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Ümit Öztürk'e tepki göstererek, 'Herhalde bu hakemin Alanyaspor maçında da bize karşı gayet iyilikleri varmış. Unutmayacağız, bunu da bir kenara yazıyoruz. O arkadaş da yaptığı kötülüklerin karşılığını bir gün görecektir mutlaka, kimsenin yanına kalmayacaktır' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Ümit Öztürk'e tepki göstererek, "Herhalde bu hakemin Alanyaspor maçında da bize karşı gayet iyilikleri varmış. Unutmayacağız, bunu da bir kenara yazıyoruz. O arkadaş da yaptığı kötülüklerin karşılığını bir gün görecektir mutlaka, kimsenin yanına kalmayacaktır" dedi.
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası stat dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Kayserispor'un elinden geleni yaptığını belirten Bakan Özhaseki, "Kayserispor elinden geleni yaptı. Dipdiri bir takım gördük yine. Her an hücum eden, Fenerbahçe'yi bunaltan bir takım gördük. Hakem hataları ile ilgili de bir penaltı kesin gibi. Seyirci olarak biz 100 metreden görüyoruz da, hakem neden içeride göremiyor çok merak ediyorum. Televizyonda defalarca baktık, görünüyor. Herhalde bu hakemin Alanyaspor maçında da bize karşı gayet iyilikleri varmış. Unutmayacağız, bunu da bir kenara yazıyoruz. O arkadaş da yaptığı kötülüklerin karşılığını bir gün görecektir mutlaka, kimsenin yanına kalmayacaktır" dedi.

"AYNI HATALAR TEKRARLANIRSA BU İŞTE KASIT ARANIR"
Hakem hatalarının elbette olabileceğini ifade eden Özhaseki, "Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek, üstünü örtmemek lazım. Ben nasıl ki bir siyasi, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bunun cezasını yazıyorsa, hakem arkadaşların da cezasını çekmesi lazım. Her seferinde 'hakemler yapar, insandır' diyerek üstünü örtüyorlar. İnsan halidir, elbette hata olur. Fakat defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa bu işte kasıt aranır. Bunlar hoş şeyler değil. Biz Anadolu takımıyız, ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Valimiz burada, belediye başkanımız burada. Çok küçük paralarla sağdan, soldan, esnaflardan paralar toplanıyor, zor bela takım ayakta tutuluyor. Son gün transfer yasağı var, onu kaldırabilmek için çırpınıyor bu kulüp. Bunun neticesinde de böyle kulüplere hata yapılmaması lazım. Şimdi bize yapılan bu hatalar Fenerbahçe'ye yapılsaydı ne yaparlardı Türkiye'de? Elinizi vicdanınıza koyun, bir düşünün. Spor kamuoyuna soruyorum. Bugün bize yapılan hatalar Fenerbahçe'ye yapılsaydı? Bunlar doğru şeyler değil. Ama önemli değil, dünyanın sonu da değil. Bundan dolayı da yeri yerinden oynatacak halimiz yok. Kayserispor önümüzdeki Pazar günü inşallah galibiyet alırsa çok daha keyifli olur" ifadelerini kullandı.
(Ali Göç - Turan Bulut /İHA)

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