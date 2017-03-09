Bakan Özhaseki'den 'deprem' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Ülke olarak deprem bölgesindeyiz. İstanbul riski bölgelerden biri. Kesin olan bu bölgede deprem olacak. Şiddetin küsuratı üzerine tartışmak anlamsız. En yakında olacak ve en üst perdede olacak gibi hareket etmeliyiz' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ülke olarak deprem bölgesindeyiz. İstanbul riski bölgelerden biri. Kesin olan bu bölgede deprem olacak. Şiddetin küsuratı üzerine tartışmak anlamsız. En yakında olacak ve en üst perdede olacak gibi hareket etmeliyiz" dedi.

