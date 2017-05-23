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Bakan Özhaseki: Çevreyi kirletenlere savaş açtık
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Bakan Özhaseki: Çevreyi kirletenlere savaş açtık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Çevreyi kirletenlere, yok edenlere karşı savaş açtık' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çevreyi kirletenlere, yok edenlere karşı savaş açtık" dedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 170. yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bin 700 yeni eleman katılacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Tapu teşkilatı 170 sene önce kuruldu. Yeni elemanlar alınması gerektiğini, yeni ortam, yeni binalarda çalışılması gerektiğini biliyorum. Tapu Kadastroya bin 700 yeni eleman katılacak, KPSS'den bu işi bilenler gelecek. Kimse torpil için bize gelmesin. Hak eden gençler çalışacak" ifadelerini kullandı.
Çevreyi kirletenlere, yok edenlere karşı savaş açtığının altını çizen Bakan Özhaseki, "Çevreyi bozmamak, kirletmemek, dengeyi asla sarsmamak gerek. Üretimde aşırılıklara gidilmesi, aşırı tüketimin başlaması Allah'ın yarattığı nizamı yavaş yavaş bozuyor. Her bozduğumuz iş başımıza bela olarak geri dönüyor. Dengeyi bozmak kötülük olarak bize geri dönüyor. Allah dünyayı bir denge üzere yaratmış onun bozulmaması esastır. Onu bozduğumuz zaman başımıza iş geliyor. Çevreyi kirletenlere, varlıklarımızı yok edenlere karşı savaş açtık. 50, 60 yıllık şehircilik hayatımızda yapılan 2 tespit neticesinde; sağlıksız, kimliksiz şehirlere sahibiz. Ülkemizin yüzde 60'ı deprem bölgesi. Sağlıklı şehirler yapmamız lazım önümüzdeki günlerde bunu en iyi şekilde uygulayacağız" diye konuştu.
Zor bir dönemden geçtiğimizi belirten Bakan Özhaseki, "Bu ülke güvenliğini sağlamak için ülke dışında harp ediyor. 40 yıl içimizde oturup hizmet ehli olduğunu söyleyenler ne yazık ki 15 Temmuz'da gerçek yüzünü ortaya koydu. Adeta kurt adama dönüştüler. Bu milletin meclisini bombaladılar. Beraber olduğumuzda 15 Temmuz'daki silahlar karşısında bu ülkeyi ayağa kaldırabiliyoruz. Birbirimize düşersek birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verirsek en büyük kötülük o olur" açıklamasında bulundu.
(Zeynep Babacan - Fatih Erdoğan / İHA)

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