Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan oyun oynadı, oğluna seslendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan oyun oynadı, oğluna seslendi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaretinde oyun oynadı. Zeybekci oğluna da seslenerek, 'Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaretinde oyun oynadı. Zeybekci oğluna da seslenerek, "Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti" dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurulduğu günden bu yana Türk oyun sektörü için pek çok faydalı çalışma gerçekleştiren Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini (TOGED) ziyaret etti. ODTÜ Teknokent'te yer alan ve 2015 yılında dünyanın en büyük dijital oyun fuarı Gamescom'da stant oluşturan TOGED üyeleriyle bir araya gelen Bakan Zeybekci, yeni geliştirilen oyunları oynadı. 3 milyondan fazla indirilen Mobu oyununda maymunu düşürmemeye çalışan Zeybekci'nin maymuna taklalar attırması renkli görüntüler oluşturdu. Hemen adapte olması dikkat çekerek, basın mensuplarının "Hazırlıklı mı geldiniz?" sorusu üzerine Zeybekci, "Hayır ilk defa oynuyorum yeminle" dedi. Ardından "Mount and Blade: Warband" oyununu oynayan Zeybekci, Ortaçağ temalı bu oyunda ordusuyla bölgenin fethini sağlamaya çalıştı. Arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci, hafta sonu 10 yaşındaki oğluyla bir oyun turnuvası düzenleyeceklerini ifade ederek, "Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti" diye seslendi.

"SADECE OYUN YAZILIMDAN 2016'NIN İHRACAT RAKAMLARI 500 MİLYON DOLAR"
Oyun macerasından sonra kısa bir açıklama yapan Bakan Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve insanın buna yetişmekte zorluk çektiğini dile getirdi. Rakamlara dahi yetişilemediğini ifade eden Zeybekci, 24 saatte 25 milyar dolarlık bir ticareti bir web sitesinin yaptığını kaydetti. Oyun yazılımı sektöründe TOGED üyelerinin bugüne kadar gizli kahramanlar olduğunu belirten Zeybekci, "Sadece oyun yazılımdan 2016'nın ihracat rakamları 500 milyon dolar. 2017 yılında biz kendilerinden daha üst seviyede bir performans sergiliyoruz. Ayrıca biz sadece 'aa ne güzel yapmışlar' demiyoruz, Ekonomi Bakanlığı olarak kendilerini birçok alanda farklı sektörlerde destekliyoruz" diye konuştu.
Zeybekci, bir oyunla 100 milyon dolar ihracat yapan bir şirketin binlerce insan istihdam etmek yerine küçük bir grupla bir yıllık performansı çerçevesinde inanılmaz bir katma değeri üretip Türkiye'ye kazandırmalarından duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Zeybekci, "Onlar nasıl ki az önce bana zorla oyun oynattılar, biz de zorla onların bu ortamlarda gelişmelerini ve dünya devi haline gelmelerini istiyoruz" dedi.
Bakan ve beraberindekiler, konuşmaların ardından ODTÜ Teknokent'i gezdi. ODTÜ Mikro Elektro Mekanik Sistemler Araştırma Merkezi Başkanı Tayfun Akın, Bakan Zeybekci'ye Teknokent hakkında bilgi verdi.
(Yağmur Yıldız / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Castillo imaj değişikliğine gitti
'Rıza Sarraf davası siyasi bir davadır'
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
Terörist cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma
Beşiktaş'a İspanyol hakem
7 yıl sonra gelen mutlu habere kalbi dayanamadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeğenine tecavüz eden imam tutuklandı! Savunması daha iğrenç
Yeğenine tecavüz eden imam tutuklandı! Savunması daha iğrenç
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Erdoğan müjdeyi vermek istiyorum deyip açıkladı!
Erdoğan müjdeyi vermek istiyorum deyip açıkladı!
Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!
Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
Fenerbahçe'den transfer harekatı
Fenerbahçe'den transfer harekatı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Castillo imaj değişikliğine gitti
Castillo imaj değişikliğine gitti
'Rıza Sarraf davası siyasi bir davadır'
'Rıza Sarraf davası siyasi bir davadır'
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
Terörist cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma
Terörist cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma
Beşiktaş'a İspanyol hakem
Beşiktaş'a İspanyol hakem
7 yıl sonra gelen mutlu habere kalbi dayanamadı
7 yıl sonra gelen mutlu habere kalbi dayanamadı
3 puan tek golle geldi
3 puan tek golle geldi
Kayserispor Başkent'te kazandı
Kayserispor Başkent'te kazandı
O şoför görevden uzaklaştırıldı
O şoför görevden uzaklaştırıldı
İncirlik'te NATO protestosu
İncirlik'te NATO protestosu
Galatasaray kadın baskette de kaybetti
Galatasaray kadın baskette de kaybetti
Ezeli rakibi Naim'i anlattı
Ezeli rakibi Naim'i anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English