19.11.2017 15:48 Bakan oyun oynadı, oğluna seslendi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaretinde oyun oynadı. Zeybekci oğluna da seslenerek, 'Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti' dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaretinde oyun oynadı. Zeybekci oğluna da seslenerek, "Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurulduğu günden bu yana Türk oyun sektörü için pek çok faydalı çalışma gerçekleştiren Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini (TOGED) ziyaret etti. ODTÜ Teknokent'te yer alan ve 2015 yılında dünyanın en büyük dijital oyun fuarı Gamescom'da stant oluşturan TOGED üyeleriyle bir araya gelen Bakan Zeybekci, yeni geliştirilen oyunları oynadı. 3 milyondan fazla indirilen Mobu oyununda maymunu düşürmemeye çalışan Zeybekci'nin maymuna taklalar attırması renkli görüntüler oluşturdu. Hemen adapte olması dikkat çekerek, basın mensuplarının "Hazırlıklı mı geldiniz?" sorusu üzerine Zeybekci, "Hayır ilk defa oynuyorum yeminle" dedi. Ardından "Mount and Blade: Warband" oyununu oynayan Zeybekci, Ortaçağ temalı bu oyunda ordusuyla bölgenin fethini sağlamaya çalıştı. Arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci, hafta sonu 10 yaşındaki oğluyla bir oyun turnuvası düzenleyeceklerini ifade ederek, "Buradan söylüyorum, Tarık Efe bu hafta sonuna hazır olsun. 6. sınıfa gidiyor, bu hafta sınavları da bitti" diye seslendi.



"SADECE OYUN YAZILIMDAN 2016'NIN İHRACAT RAKAMLARI 500 MİLYON DOLAR"

Oyun macerasından sonra kısa bir açıklama yapan Bakan Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve insanın buna yetişmekte zorluk çektiğini dile getirdi. Rakamlara dahi yetişilemediğini ifade eden Zeybekci, 24 saatte 25 milyar dolarlık bir ticareti bir web sitesinin yaptığını kaydetti. Oyun yazılımı sektöründe TOGED üyelerinin bugüne kadar gizli kahramanlar olduğunu belirten Zeybekci, "Sadece oyun yazılımdan 2016'nın ihracat rakamları 500 milyon dolar. 2017 yılında biz kendilerinden daha üst seviyede bir performans sergiliyoruz. Ayrıca biz sadece 'aa ne güzel yapmışlar' demiyoruz, Ekonomi Bakanlığı olarak kendilerini birçok alanda farklı sektörlerde destekliyoruz" diye konuştu.

Zeybekci, bir oyunla 100 milyon dolar ihracat yapan bir şirketin binlerce insan istihdam etmek yerine küçük bir grupla bir yıllık performansı çerçevesinde inanılmaz bir katma değeri üretip Türkiye'ye kazandırmalarından duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Zeybekci, "Onlar nasıl ki az önce bana zorla oyun oynattılar, biz de zorla onların bu ortamlarda gelişmelerini ve dünya devi haline gelmelerini istiyoruz" dedi.

Bakan ve beraberindekiler, konuşmaların ardından ODTÜ Teknokent'i gezdi. ODTÜ Mikro Elektro Mekanik Sistemler Araştırma Merkezi Başkanı Tayfun Akın, Bakan Zeybekci'ye Teknokent hakkında bilgi verdi.

(Yağmur Yıldız / İHA)

