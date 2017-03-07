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Bakan Müezzinoğlu, yaralıları ziyaret etti
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Bakan Müezzinoğlu, yaralıları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan kadınları hastanede ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan kadınları hastanede ziyaret etti.
8 Mart Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giden kadın işçileri taşıyan otobüsün İnegöl'de kaza yapması sonucu 7 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Müezzinoğlu, "Çok ağır bir tablo. Yüce Rabbim sizleri sevdiklerinize bağışlasın" dedi.
Doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Müezzinoğlu, "Elim bir trafik kazası sonucu 7 emekçi kadınımızı kaybettik. Bu emekçi kadınlarımız, cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle gerçekleştirilecek Türk-İş Sendikamızın organize ettiği Ankara'daki kadınlar günü vesilesiyle yola çıkmışlardı. Ne yazık ki Bursa'dan yola çıkan Metal İş Sendikası'na üye olan kadın emekçilerimiz Mezitler bölgesinde kaza yaptı. 7 emekçi kadınımızı kaybettik" dedi.
İnegöl Devlet Hastanesinde 34 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Müezzinoğlu, "5 yaralımızın 2 tanesi Bozüyük Devlet Hastanesine, 2 tanesini İnegöl'de bulunan özel bir hastaneye burada tedavi olan bir kişinin daha sonra ameliyat için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiğini öğrendik. 1 hastamız da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Burada 7 serviste yatan hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. Çok şükür şu an şifa ile taburcu olabilecek pozisyondalar. Keşke diğer kaybettiklerimiz de yaralı olarak gelselerdi de onlarla uğraşıp sevdiklerinin yanına verebilseydik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza şifalar, Türk-İş, Metal-İş sendikalarımıza, ülkemize, milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
Müezzinoğlu, kadının her zaman emek verdiğini ifade ederek, "Esasen bütün bu emeğin karşılığını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anmamız mümkündür ama hakkını verebilmemiz mümkün değildir. Bu acı hadisenin, kadınlarımızın hak ve hukukunu daha güçlü merkez alabileceğimiz bir olumluluğa da vesile olmasına temenni ediyorum. Yarın onların kutlayacakları bir gündü" ifadelerini kullandı.
Trafik kazalarının insan hatalarından kaynaklandığının altını çizen Müezzinoğlu, "Keşke daha tedbirli olunabilse. Özü itibari ile yağışlı, karlı bir gün değil. İşin bu boyutunu emniyet ve trafik değerlendirecektir. Bize düşen acıları paylaşarak azaltmaktır. Burada 7 vefat eden emekçi kadınımızın ailelerini ziyaret ettik. Şu an cenazeler işlemlerin ardından ailelere teslim edildi. Sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın taziye dilekleri var. Onlarla da bu acıyı paylaştık. Yarın Ankara'da Türk-İş'in düzenleyeceği organizasyon iptal edildi" dedi.
(Salih Bakıcı/İHA)

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