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Bakan Müezzinoğlu, Selçuk Üniversitesi'nde
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Bakan Müezzinoğlu, Selçuk Üniversitesi'nde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile konferansta bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile konferansta bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başarının Sırları Tecrübe Paylaşımı" konferansına Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade'nin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, başta tarım olmak üzere, sanayi ve endüstride çok önemli işler başarabilecek potansiyele sahip olduklarını ve bu çerçevede önde gelen sanayiciler ve yatırımcılar ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Şahin, bunları yaparken ilgili bakanlıklardan yardım isteyeceklerini de söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu ve sadık olduğuna şahit olduk. Çanakkale savaşının bir başka boyutunu bu millet gösterdi. Ne kadar hain planlar yapılırsa yapılsın, bu millet ile hain planların üstesinden gelip, kazılan çukurlara onları gömen, kurdukları tuzakları onlara mahkum eden bir anlayışla o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki yolculuğumuzu hep birlikte yapacağız" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Müezzioğlu, başarının sırrının insani değer olduğunu söyleyerek, "Her insanın mutlaka öz değeri olmalı. Adınızın ne olduğunun hiçbir anlamı yok. Yaradanımız bizi insan olarak yarattığına göre mutlaka insani değerlerimiz olmalı. İnsani olmak da üç kelimedir. İnsani olarak güvenilir olmalısınız, dürüst olmalısınız, çalışkan olmalısınız. Bunlar olduğu sürece merdivenin basamaklarını başarıyla çıkmaya başlarsınız" şeklinde konuştu.

Bu ülkenin geleceğinin öğrenciler olduğunu da belirten Mehmet Müezzinoğlu, "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizim dönemimize ait en iddialı hedefimiz 2023 ama 2053 hedefi sizin hedefiniz olacak. 2071 hedefi sizin çocuklarınızın hedefi olacak. Buna sahip çıkacaksınız ve bugünden başlayacaksınız" dedi.

Program sonunda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Bakan Müezzinoğlu'na tablo takdim etti.
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