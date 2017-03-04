Bakan Müezzinoğlu nikah şahidi oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da nikah şahidi oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da nikah şahidi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Bursa 13 sıra milletvekili olan Ahmet Kılıç'ın düğününde nikah şahidi oldu. Merinos Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen nikah töreninde Ahmet ve Mine Çelik'in nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kıydı. Genç çifte nikah defterini Bakan Müezzinoğlu verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, genç çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi. (Burak Türker - Serkan Akkuş / İHA)
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