Bakan Müezzinoğlu'ndan yapılandırma uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Yapılandırma Kanunu hakkında, 'Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. Çünkü bu yapılandırma ile birlikte vatandaşlarımıza daha esnek ve kolay ödeme imkanı getiriyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Yapılandırma Kanunu hakkında, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. Çünkü bu yapılandırma ile birlikte vatandaşlarımıza daha esnek ve kolay ödeme imkanı getiriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya olan bazı borçları yapılandıran "7020 Sayılı Kanun" kapsamındaki başvuruların yarın sona ereceğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerektiğini bildirdi. Müezzinoğlu, yapılandırma ile vatandaşlara birçok kolaylık getirildiğini belirterek, "Bilindiği üzere 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yapılandırma Kanunu ile sigortalılarımıza ve işverenlerimize; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara yönelik ödeme kolaylığı sağladık. Vatandaşlarımızın kamuya olan bu borçları için 30 Haziran 2017'nin (Yarın) son gün olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, "Çünkü bu yapılandırma ile birlikte vatandaşlarımıza daha esnek ve kolay ödeme imkanı getiriyoruz. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarımız hem prim teşvikinden yararlanmaya devam edecekler hem de borçları nedeniyle uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak. Yapılandırmadan yararlanan borçluların gecikme zammı ve cezasını Yİ-ÜFE ile güncelliyoruz. Ayrıca ilk taksitlerini ödemeleri halinde "borcu yoktur" yazısı da alabilmeleri mümkün olabilecek. Borç aslı ödenmiş olan ancak ferileri ödenmemiş olan durumlarda feri alacağın yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçiyoruz" şeklinde konuştu.

Kanunla getirilen imkanları sıralayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Taksitli ödemelerde; 6, 9, 12 veya 18 eşit (2 şer aylık) taksitte ikişer aylık dönemlerde ödeme imkanı getiriyoruz. Peşin ve ilk taksit için de Ağustos sonuna kadar süre tanıyoruz. Borcu olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlanma yolunu açıyoruz. Bu düzenlemede son başvuru süresi uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (Yarın) mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen, posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yapılandırma ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatına daha dinamik bir yapı ve işverenlerimizi biriken borç yükünün altında ezmeden taksitlendirme seçenekleriyle esnettik ve rahatlattık. Bu vesile ile bir kez daha işverenlerimiz ve sigortalılarımızı borç yapılandırma uygulaması için kurumumuza davet ediyor ve bu fırsatı kaçırmayın diyoruz."

(Caner Ünver /İHA)