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Bakan Müezzinoğlu'ndan referandum mesajı
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Bakan Müezzinoğlu'ndan referandum mesajı

Referandum öncesi herkesin elini vicdanına koyarak oyunu kullanması gerektiğine işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Senin hayat tarzın, siyasi tercihin diye aramıza fitne fesadı sokmayacağız. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla analiz ederek muasır medeniyet üzerinde hedefe yürümek için 'evet' demek geliyorsa 'evet', 'hayır' demek istiyorsanız da elinizi vicdanınıza koyun takdirinizi kullanın' dedi.

Referandum öncesi herkesin elini vicdanına koyarak oyunu kullanması gerektiğine işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Senin hayat tarzın, siyasi tercihin diye aramıza fitne fesadı sokmayacağız. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla analiz ederek muasır medeniyet üzerinde hedefe yürümek için 'evet' demek geliyorsa 'evet', 'hayır' demek istiyorsanız da elinizi vicdanınıza koyun takdirinizi kullanın" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir dizi temaslarda bulunduğu İzmir ziyaretini Balkan Çalıştayı'na katılarak noktaladı. Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yüksel Özkan, milletvekilleri ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Türk milletinin her zaman onurlu duruşunu bozmadığını, medeniyet olarak hiçbir zaman kandan, zulümden yana olmadığını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bu milletin duruşu huzurdan, merhametten yana oldu. O nedenle bu milletten korkanlar, bu milletin hedeflerinden rahatsız olanlar var. Bizim medeniyetin insanı merhametlidir, mütevazidir ama aynı zamanda merttir ve cesurdur. Bu mert ve cesur milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. İnanıyorum ki çok zorluklarımızı yüreğimize bastırdık. Ama geleceğe ait umutlarımız kaybetmedik. Bize zulüm yapanlara kin duymadı ki kinimizi içimizde tutuk. Bizi coğrafyamızdan koparmak için her türlü baskıyı yapanlara medeni yüzümüzle döndük ve hiçbir zaman intikam peşinde koşmadı. Ama yaptıklarının yanlış olduğunu ve boyun eğmeyeceğimizi hep ifade ettik. Buna rağmen en büyük güvencemiz bu anavatan ve Türk milletidir. Ceket alıp gelecek kadar güven duyduğum bu büyük millete borcumuz var. Rabbim inşallah bu borcumuzu ödeyebilmeyi nasip etsin. Rabbim inşallah bu büyük millete daha çok hizmet etmeyi nasip etsin. Biz kendi sorunlarını önceleyen anlayışta değiliz, ülkemiz iyi olsun. Balkanlardan gelen insanlarımızın dertleri sorunları var. İster Bosna'da ister Kosova ister Makedonya, ister Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız, kültürel mirasımız var. Hak ve hukuklarını korumak, onların da güçlü olduğunu hissettirmek adına sorumluluklarımız var" dedi.

"İKAMET TEZKERELERİ YILLIK"
Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşların da sorunlarını azaltmak için çalıştıklarını dile getiren Müezzinoğlu, önümüzdeki hafta kanun tasarısı olarak komisyonlarda önemli konuların görüşüleceğine ve soydaşların sorunları için adım atılacağına işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da birinci derece yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan farklı ülkelerde yaşayan yakınları sağlık hizmeti almakta sorun yaşıyor. Bu yasa tasarımızda birinci derece yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan soydaşlarımız için yeni Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim sisteminde gelir düzeyi düşük olanlar 53 lira öderse sağlık hizmeti alabilecek. O zaman hemşehrilerimizin, soydaşlarımızın da birinci derece yakınlarına bu hakkı verelim dedik ve TBMM'de bunu onaylayıp sağlık hizmeti sorununu kaldırmış olacağız. İçişleri Bakanımız ile de çalıştaydaydık. İkamet tezkereleri de yıllık ve sürekli. Tapularda da artık bizim vatandaşımız yabancı uyruklu muamelesi görmeyecek. Tapusunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl alıyorsa öyle alacak. YÖK'te sorunlar var bunları aşacağız. Birlik ve beraberlik içinde hiç tereddüdünüz olmasın ki geleceğe daha huzur ve güvenle yürüyeceğiz" diye konuştu.

"REFERANDUMDA HAYIR DİYECEKSENİZ DE"
Referandum öncesi vatandaşların oylarını kullanırken akıllarıyla analiz ederek kullanmalarını isteyen Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:
"Tek bir zayıf noktamız var. Güçlü birlikteliği, birbirimize sımsıkı sarılmayı başaramıyoruz. Birbirimizle ayrışan değil birbirimizle kucaklaşarak yürümek zorundayız. Farklı bölgelerin insanı olabiliriz ama değerlerimiz ortak, hedeflerimiz ortak. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu genç cumhuriyet ortak mirasımızdır ve birlikte sahip çıkmamız gereken bir mirastır. Referandum arifesindeyiz; farklı siyasi tercihlerimiz, hayat tarzlarımız vardır ve olacaktır ki bunlar zenginliğimizdir. Senin hayat tarzın, siyasi tercihin diye aramıza fitne fesadı sokmayacağız. Farklı tercihlerimiz zenginliğimizdir. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla analiz ederek muasır medeniyet üzerinde hedefe yürümek için 'evet' demek geliyorsa 'evet', 'hayır' demek istiyorsanız da elinizi vicdanınıza koyun takdirinizi kullanın."
(Abdülaziz Baydilli - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)
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