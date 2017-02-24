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Bakan Müezzinoğlu'ndan gelir testi ve GSS açıklaması
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Bakan Müezzinoğlu'ndan gelir testi ve GSS açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Bütün vatandaşlarımız gelir testine falan gitmesin, ayda 53 liralık ücreti ödesin ve sağlık güvencesi kapsamı altına alınsın. '53 lirayı da ödeyemiyorum' diyen vatandaşımız da, o zaman gelir testine gitsin. O zaman da biz sosyal devlet olma anlamında gerekeni yapalım' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bütün vatandaşlarımız gelir testine falan gitmesin, ayda 53 liralık ücreti ödesin ve sağlık güvencesi kapsamı altına alınsın. '53 lirayı da ödeyemiyorum' diyen vatandaşımız da, o zaman gelir testine gitsin. O zaman da biz sosyal devlet olma anlamında gerekeni yapalım" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) organize ettiği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı. Bu sabah Şişli'de bulunan bir otelde başlayan ve öğleden sonra çeşitli panellerle devam edecek olan etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve İŞKUR Genel Müdürü Vekili Mehmet Ali Özkan ile Türkiye'nin önde gelen işverenleri ve yetkililer katıldı.

"ARZU ETTİĞİMİZ İSTİHDAM ARTIŞINI YAKALAYAMADIK"
Konuşmasına 2017 yılına sorunlarla girildiğini, özellikle Rusya ile yaşanan uçak krizinin, terör olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik hedefleri olumsuz etkilediğini aktararak başlayan Bakan Müezzinoğlu, "Arzu ettiğimiz istihdam artışını yakalayamadık. Daha iddialı olmak, bir adım daha cesur olmak, bir adım daha riski daha güçlü alabilmek adına o büyük hedeflere bu ülkeyi, bu milleti mutlaka taşıyacak ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bu millete muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yer yakışır. Bize büyük önderin bıraktığı vasiyet budur" dedi.

"KURU KURUYA ATATÜRKÇÜLÜK YAPMAKLA ATATÜRKÇÜ OLUNMAZ"
Atatürkçüyüm diyen herkesin Türkiye'nin hedeflerine katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Müezzinoğlu, "Kuru kuruya Atatürkçülük yapmakla Atatürkçü olunmaz. Atatürkçülük, 'dünya milletlerinin başardığını benim milletim de başarabilir' diyebilme inancından ve özgüveninden geçer. Esasında bu ülkenin büyük hedeflerinden rahatsız olanların ve o büyük iddialarından rahatsız olanların, Türkiye'nin güvenli ülke olması amacını zedelemekle ilgili bazı senaryoların, bir kısım tuzakların arkasında olduklarını da biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen bu zorlukları aşacak olan yine biziz" diye konuştu.

ALIN TERİ YERİNE AKIL TERİ AÇIKLAMASI
Konuşmasına işverenlere ve çalışanlara çağrıda bulunarak devam eden Müezzinoğlu, "Bizler ne yazık ki büyük oranda son 150 yıldır yalnızca alın terini öncelikleyen bir yolculuk yaptık. Halbuki akıl terini öncelikleyen bir yolculuğu ön plana almamız lazım. Evet, hamallığı küçümsemiyoruz, kutsaldır ama akıl terinin ürettikleri esasında zenginliktir, farklılıktır, dünyaya ve insanlığa katacağımız farklılıklardır" diyerek mücadeleyi akıl teri ile yapmanın önemine vurgu yaptı.

"BU YIL SEFERBERLİK İLAN ETMEMİZ GEREKTİĞİNİN RAKAMLARINI ÖNÜMÜZE KOYDU"
Müezzinoğlu, "Bu yıl, bizim bir seferberlik ilan etmemiz gerektiğinin rakamlarını çok basit olarak önümüze koydu" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a, yaptıkları seferberlik çağrısı için teşekkür etti. Seferberlik kapsamında istihdam desteklerinin de olacağını ifade eden Müezzinoğlu, "2 milyon istihdama biz destek vereceğiz. 2017 yılı itibariyle bütün vergi yüklerini, sigorta primlerini, yani yaklaşık 773 liralık yükü hükümet olarak biz üstleniyoruz" açıklamasını yaptı.

GENÇLERE 'İŞ BEĞENMEME' ELEŞTİRİSİ
Çalışmak isteyen herkesin iş bulabilmesi için istihdam desteğinin hayata geçirildiğini ifade eden Müezzinoğlu, genç bir nüfusa sahip olunmasına rağmen gençlerin çalışmak istemediği yönünde bir eleştiride bulunarak, "Yeter ki 'ben çalışacağım' de. Yeter ki bu zor dönemde iş beğenmemezlik yapma. Bu genç nüfusumuzu yalnızca iş arayan, çalışan genç nüfus değil, bu gençlerin arasından girişimciler çıkartabilmek ve yarınların Türkiye'sini bu genç girişimcilerin de katkılarıyla daha güçlü ve daha zengin hala getirmek; bu anlamda 100 bin gencimize girişimcilik eğitim desteği veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

GELİR TESTİ VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Gelir testi ile genel sağlık sigortası hakkında da konuşan Müezzinoğlu, bazı vatandaşların sorunlar yaşadığını anlatarak, bu konuda da müjde verdi. Müezzinoğlu, "Biz bu anlamda vatandaşımızı bütün bu yüklerden kurtaralım, aylık 53 lira, herhangi bir sosyal sigorta kapsamında olmayan bütün vatandaşlarımız gelir testine falan gitmesin, ayda 53 liralık ücreti ödesin ve sağlık güvencesi kapsamı altına alınsın. Çünkü biz medeni bir ülkeyiz, gelecek iddiaları olan bir ülkeyiz; vatandaşımızın hepsi hakkaniyetli sağlık hizmeti alabilsin. '53 lirayı da ödeyemiyorum' diyen vatandaşımız da, o zaman gelir testine gitsin. O zaman da biz sosyal devlet olma anlamında gerekeni yapalım" dedi.

"ANNE İSTİHDAMDA KALSIN, TORUN SICAK KUCAKLARDA BÜYÜSÜN"
Son olarak çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükannelere maaş verilmesini içeren proje hakkında işverenleri bilgilendiren Müezzinoğlu, "İstihdamdaki annenin maaşı yarı yarıya düşmesin, istihdamdaki anne oradaki üretimine devam etsin. Bizim ailelerimizin birçoğunda büyükanneler var. Burada uygun babaanne, uygun anneanne, anne de istiyorsa, bu büyükannelerimize destek verelim, birlikte bir proje geliştirelim, bu destekle anne istihdamda kalsın, maaşını evine tam götürsün. Anne evladıyla olan gönül bağını zedelemesin, güvenli bir yere bıraktığından emin olsun, büyükanne torunuyla birlikte olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşasın. Torun güvenli ellerde, sıcak kucaklarda büyüsün" diyerek projenin aile ilişkilerine ve çocukların gelişimine de katkı yapacağı değerlendirmesinde bulundu.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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