Bakan Müezzinoğlu'ndan emeklilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını hangi bankadan almak istiyorlarsa problem yaşamadan alabileceklerini söyledi. Bankalara gerekli talimatın gönderildiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, 'Bankalar, yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiç bir evrak istemeyecekler. Onun dışında hiç bir şart öne sürmeyecekler' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını hangi bankadan almak istiyorlarsa problem yaşamadan alabileceklerini söyledi. Bankalara gerekli talimatın gönderildiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bankalar, yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiç bir evrak istemeyecekler. Onun dışında hiç bir şart öne sürmeyecekler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye İşverenler Sendikası tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Müezzinoğlu, Şişli'de bulunan Wyndham Hotel'de düzenlenen etkinliğin sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Daha önce açıklanan istihdam rakamlarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Müezzinoğlu, bu rakamların işten çıkarılmış işçilerin de göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirtti. Bakan Müezzinoğlu "Bu rakam, içinde işten çıkarılmış olanlardan sonra kalan rakam. Yani işten farz edelim 10 bin kişi çıkarılmış. 10 bin kişi işten çıkarılmış olmasaydı rakam 113 bin olacaktı. Dolayısıyla eksileni görmeyen bir rakam değil bu. Eksilenden sonraki artı istihdam. Dolayısıyla 103 bin rakamı 1 Şubat- 20 Şubat arası rakam. Ama 24 Şubat'ta esas Aralık ayında bizim ne kadar sigortalımız vardı. Ocak ayı itibariyle ne kadar sigortalı çalışanımız oldu. Dolayısıyla biz artı istihdama net rakam olarak ocak ayında ne verdik? Onu inşallah 25'inde söyleyeceğiz. Bu bizim Şubat ayı itibariyle yeni yaptığımız İŞKUR olarak programdan düşen ve programa giren yeni çalışanlar veya eski çalışıp da işinden ayrılanların net rakamı. Yanılmıyorsam 13 bin yaklaşık rakam" dedi.



"EMEKLİLER HANGİ BANKADAN MAAŞLARINI ALMAK İSTİYORLARSA O BANKALARLA YALNIZ BİR PROTOKOL YAPACAKLAR"

Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını almak istedikleri bankalarla yaşadıkları problemlere çözüm getirildiğini söyledi. Gerekli talimatların bütün bankalar gönderildiğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Şuanda bugünden itibaren tüm emeklilerimize şunu söylüyorum. Hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar. 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim' Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Öyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Ve emeklilerimizden promosyonla ilgili 'ben maaşımı 3 yıl süresince A bankadan çekmek istiyorum ve bununla ilgili protokole imza atarım.' Onun dışında hiçbir şart öne sürmeyecekler. Dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra dolayısıyla bürokrasi yok" diye konuştu.



"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞI 65'İN ALTINDA OLAN TEK BİR ÜLKE YOK"

Emeklilik yaşı ve meslek liselilerin yaptığı staj sürelerinin de sigortalı sayılması konularındaki sorulara da cevap veren Bakan Müezzinoğlu, "Şu kampanya, şayet ben erken yaşta emekli olayım kampanyasıysa yanlış. Şimdi biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'ler de de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde emeklilik yaşı 65'in altında olan tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e sonra 54'e sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Ve emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu farz edelim ki 48 yaşında gününü doldurmuş, iki sene beklemek durumda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak. 50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortalama hedeflerimiz bozulmasın ve emeklilikleri emeklilik döneminde mağdur etmeyelim. Staj dönemi bir eğitimidir. Şimdi staj dönemini de çalışan statüsüne koyduğumuz zaman o zaman lisedeki öğrencileri de çalışan statüsüne koyalım. Staj çıraklık eğitiminin bir parçasıdır. Çıraklığı yapmadığı için zaten bugün biz nitelikli elemen sorunu yaşıyoruz ve biz onun çıraklığına maddi destek veriyoruz ama bir de bunu hem çalışıyormuş gibi emekliliğe yansıtılırsa yani biz çok vicdani görmüyoruz" şeklinde konuştu.



"BİZİM İŞVERENİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK, ÖZÜ İTİBARİYLE İŞÇİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEKTİR"

İşçi sendikalarının işçilere de vergi desteği verilmesi hakkındaki taleplerini değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Şuanda bizim işverenimize verdiğimiz destek özü itibariyle işçimize verdiğimiz destektir. Çünkü iş veren işçimize o payı aktarıyor. Yani o nedenle bu verdiğimiz destek işverenimizin cebine girmiyor. Bunu sendikalarımız da istedi. Türk-İş ve Hak-İş ve DİSK'in ortak talepleridir bu verdiğimiz destek. Dolayısıyla bu anlamda çalışanlarımızı destekliyoruz. Diğer taraftan da az önce de söyledik askeri ücret bin 404 lira. Vergi dilimi yükseldikçe ekim-kasım aylarında bu 404'ün altına inmesi gerekir normalde ama onun da inmeyeceği sözünü verdik. Sayın başbakanımız o sözü verdi. Hiçbir askeri ücretlimiz vergi diliminde ne kadar kesintinin muhatabı olursa olsun 404 liranın altına inmeyecek maaşı" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Coşkun / İHA)