Bakan Müezzinoğlu'ndan CHP'ye ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretler ve açılış için Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Cuma namazını Gazi Orhanbey Camii'nde kılan Mehmet Müezzinoğlu, cami çıkışında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Diyetisyen kliniğinin açılış törenine katılan Müezzinoğlu, işyerinin bulunduğu binadaki CHP Orhangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Müezzinoğlu, partide bulunan İlçe Başkanı Sevim Turan ve partililerle kısa bir sohbet etti. Parti çalışmalarında CHP'lilere başarı dileyen Mehmet Müezzinoğlu, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen Turizm Çalıştayı'na katıldı.

Orhangazi'nin stratejik konumu olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nden sonra bu stratejik konumu daha önemli bir noktaya geldi. Sanayide önemli bir konumu var ki yarım milyar dolarlık bir ticaret hacmi çok önemli ve stratejik ürünler üretebilen bir sanayisi var. Bu anlamda teker dönüyor, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tarımda da gayretleri ortada, belki biraz markayı tanıtabilme gibi gayretleri beklenebilir. Bizim sadece Orhangazi için değil tüm Türkiye için güçlü markalar oluşturmakta bir zafiyetimiz var. Onu daha iyi noktaya taşıyabilmek için gayretlerimizi ortak noktaya taşımalıyız. Turizm esasında Bursa'nın da, Orhangazi'nin de, İstanbul'unda Türkiye'nin de gerçektende her noktası farklı farklı turizm, gerek iç gerekse dış turizmle ilgili altyapıları var" dedi.

(Musa Öztürk /İHA)