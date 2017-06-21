Bakan Müezzinoğlu: 'Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmeni...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmeni de mutlu edecek bir yol izlemiyor' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmeni de mutlu edecek bir yol izlemiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batum'a geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin yöneltilen soru üzerine Müezzinoğlu, "Kılıçdaroğlu, esasında CHP'li seçmeni de mutlu edecek bir yol izlemiyor. CHP'nin üst yöneticilerini milletle bütünleşmeye, 80 milyon ülke insanının vizyonuyla örtüşmeye ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türk milletine muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yakışır hedefine kendilerini konsantre etmeye davet ediyorum. Milletin umutlarının realize edilmesinde daha çok fayda vardır" dedi.

