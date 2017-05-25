Bakan Müezzinoğlu işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret ettiği fabrikada işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret ettiği fabrikada işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Arnavutköy'de bulunan GREİF fabrikasını ziyaret etti. Bakan Müezinoğlu'nu Fabrika Müdürü İskender Önder, İnsan Kaynakları Yetkilisi Nilüfer Arıgül, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan ve işçiler karşıladı. Bakan Müezzinoğlu fabrikayı gezerek yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı. Daha sonra yemekhanede işçilerle bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, işçilerle birlikte yemek yedi, sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Geçinemediklerini dile getiren işçilerin zam talebine Bakan Müezzinoğlu, "Allah Sağlık versin çalışalım, İnşallah ,hep birlikte daha güzel olur. Binden Bin 300'e çıktı. Bu sene de Bin 400 oldu. Hep birlikte büyüteceğiz inşallah " diye yanıt verdi.



"BİZİ DAHA DA MUTLU EDİYOR"

Yemek sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Bizim için alın teri önemli. Emek önemli, emeğin geleceğe güvenle bakması önemli ama huzurlu ve güvenli iş yerleri de önemli. İşverenin de çalışanı ile birlikte bir bütün olması adına önemli bu tür yerlere sık sık geliyoruz. Ayda bir iki defa işçilerimizle bir araya geliyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Burada arzu ettiğimiz şu, işverenimiz işin bir ayağı ise çalışanımız diğer ayağı. Sağ ve sol ayak birbiriyle ne kadar uyumlu ise ülke adına o kadar çok başarı demektir. Bir çok gittiğimiz iş yerlerinde sendikalarımızla işveren arasındaki hukuk, sendika temsilcilerimizle işçiler arasındaki hukuk bizi daha da mutlu ediyor. Bugün burada o fotoğrafı gördük" dedi.

Taleplerin olduğunu ve hep olacağına dikkat çeken Müezzinoğlu, "Daha iyinin, daha güzelin talepleri olacak ama büyük oranda huzur var, güven ve geleceğe umut var. Umutla beraber yeni yeni talepler var. Bizde ülkede istikrarlı ve güvenli bir yönetimle ülke ekonomisini büyüten, daha çok üreten ve daha çok ihraç eden, dünya ile rekabet eden bir ülke ve çalışanı ile iş vereni ile inşallah bu ülkenin yarınları hep birlikte daha güzel olacak. Onları seviyoruz. Onların yarınlarının bugünden daha güçlü olmasını arzu ediyoruz. Büyüyen bir Türkiye hepimizin ortak hedefi" şeklinde konuştu.

(Alper Korkmaz / İHA)