Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Müezzinoğlu işçilerle bir araya geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Müezzinoğlu işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret ettiği fabrikada işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret ettiği fabrikada işçilerle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Arnavutköy'de bulunan GREİF fabrikasını ziyaret etti. Bakan Müezinoğlu'nu Fabrika Müdürü İskender Önder, İnsan Kaynakları Yetkilisi Nilüfer Arıgül, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan ve işçiler karşıladı. Bakan Müezzinoğlu fabrikayı gezerek yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı. Daha sonra yemekhanede işçilerle bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, işçilerle birlikte yemek yedi, sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Geçinemediklerini dile getiren işçilerin zam talebine Bakan Müezzinoğlu, "Allah Sağlık versin çalışalım, İnşallah ,hep birlikte daha güzel olur. Binden Bin 300'e çıktı. Bu sene de Bin 400 oldu. Hep birlikte büyüteceğiz inşallah " diye yanıt verdi.

"BİZİ DAHA DA MUTLU EDİYOR"
Yemek sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Bizim için alın teri önemli. Emek önemli, emeğin geleceğe güvenle bakması önemli ama huzurlu ve güvenli iş yerleri de önemli. İşverenin de çalışanı ile birlikte bir bütün olması adına önemli bu tür yerlere sık sık geliyoruz. Ayda bir iki defa işçilerimizle bir araya geliyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Burada arzu ettiğimiz şu, işverenimiz işin bir ayağı ise çalışanımız diğer ayağı. Sağ ve sol ayak birbiriyle ne kadar uyumlu ise ülke adına o kadar çok başarı demektir. Bir çok gittiğimiz iş yerlerinde sendikalarımızla işveren arasındaki hukuk, sendika temsilcilerimizle işçiler arasındaki hukuk bizi daha da mutlu ediyor. Bugün burada o fotoğrafı gördük" dedi.
Taleplerin olduğunu ve hep olacağına dikkat çeken Müezzinoğlu, "Daha iyinin, daha güzelin talepleri olacak ama büyük oranda huzur var, güven ve geleceğe umut var. Umutla beraber yeni yeni talepler var. Bizde ülkede istikrarlı ve güvenli bir yönetimle ülke ekonomisini büyüten, daha çok üreten ve daha çok ihraç eden, dünya ile rekabet eden bir ülke ve çalışanı ile iş vereni ile inşallah bu ülkenin yarınları hep birlikte daha güzel olacak. Onları seviyoruz. Onların yarınlarının bugünden daha güçlü olmasını arzu ediyoruz. Büyüyen bir Türkiye hepimizin ortak hedefi" şeklinde konuştu.
(Alper Korkmaz / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English