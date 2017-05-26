Bakan Müezzinoğlu: Değerli kalmak asıl başarıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mezun olan üniversiteli gençlere seslenerek, 'Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak asıl başarıdır' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mezun olan üniversiteli gençlere seslenerek, "Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak asıl başarıdır" dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bir üniversitede mezun olan gençlere diplomalarını verdi. Burada gençlere seslenen Müezzinoğlu, "Bugün diploma sahibi oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda önemli makamlara, hizmetlere ve görevlere geleceksiniz. Önemlinin peşinde koştuğunuz kadar, değerli olmanın da peşinde koşun. Mesleğe ile kendinize saygınlığınız ve arkanızdaki eserlere, izler bırakın. Ayrıca hayatı şekillendirmeyi de temel felsefeniz haline getirin. Önemli olmak asla vazgeçilmezleriniz arasında olsun. Mutlaka önemlinin peşinde olun. Ama önemliler tarihe yazamaz, tarihte kalıcı olamaz" diye konuştu.



"Değerli kalmak büyük başarıdır"

"Şu anda karşınızda rektörünüz, hocalarınız, milletvekili, belediye başkanı, vali ve bakan var" diyen Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bunlar önemli insanlar. Ama yarın değerli insanlar olarak anılıp anılamayacakları önemli. Bir taraftan ne kadar önemlinin peşinden koşmaya azmeder ve gayret gösterirseniz, diğer taraftan da onun değerli kılabilmenin gereklerini yapmayı asla ihmal etmeyin. Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak asıl başarıdır" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)