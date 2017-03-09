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Bakan Müezzinoğlu açıkladı: Soydaşlar da artık GSS kapsamında
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Bakan Müezzinoğlu açıkladı: Soydaşlar da artık GSS kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen Balkanlıların 53 TL karşılığında Genel Sağlık Sigortası kapsamına gireceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen Balkanlıların 53 TL karşılığında Genel Sağlık Sigortası kapsamına gireceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Adana'da Balkanlı soydaşlarla buluşma yemeğine katıldı. Divan Otel'de gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Mükrebin Duygun, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verip Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na teşekkür etti.
Bakan Müezzinoğlu ise, Balkanlar'ın zorlu bir dönemden geçtiğini fakat Türkiye Cumhuriyeti'ne başlarını yaslayarak Balkanların zorluklarını atlattıkları belirtti.

"15 TEMMUZ'DA 249 ŞEHİDİMİZ OLDU"
15 Temmuz hain darbe girişiminde Balkanlı bir şehidin de olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Milletimiz adına karanlık bir geceydi. Ama ertesi sabaha yine umutla güvenle ve birlikte büyük hedeflere yürüyecek şekilde devam ettik. 249 şehidimiz oldu. Balkanlı Mustafa Canbaz kardeşimizde şehit oldu. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildi. Dünya vatandaşıydı. Ama bu kardeşimiz Türk milletinin kaderine canını verebilecek güzel bir örnek" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK OLMAYI BAŞARAMIYORUZ"
Balkanlılar arasından vatan haini çıkmayacağını kaydeden Müezzinoğlu, daha sonra şunları söyledi:
"Balkanların insanları için 3 şey söylerim her zaman. Balkanların insanı merhametli, mütevazi, mert ve cesurdur hain çıkmaz. Millete bedel ödeten çıkmaz. Sadece birlik ve beraberlik olmayı biraz başaramıyoruz. Bu kadar bedel ödedikten sonra en çok sarılmamız gereken değerlerimize sahip çıkarken birlik ve beraberliğimiz olmalı. Basit nedenlerle ayrılmamalıyız. Farklılıklarımız, zenginliklerimizdir."

"AYLIK 53 TL KARŞILIĞINDA TÜRKİYE'DEN SAĞLIK HİZMETİ ALINACAK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, artık sosyal sağlık güvencesi olmayan kişilerin aylık 53 TL karşılığında sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirterek bu hizmeti Balkanlar içinde getirdiklerini kaydetti. Müezzinoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bu proje izninden çıktı. Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan tüm vatandaşlarımıza aylık 53 tl ödeyerek genel sağlık kapsamı içine girecekler. Bunun içine soydaşlarımızı da koyduk. Artık isteyen soydaşlarımız 53 TL karşılığında genel sağlık sigortası primi ödeyerek Türkiye'de her türlü sağlık hizmetini alabilecekler" ifadelerini kullandı.
Bakan Müezzinoğlu katıldığı yemekte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşı Recep Ersin ile karşılaşıp üniversite yılları hakkında konuştu. Ayrıca Müezzinoğlu ve arkadaşı Ersin üniversite yıllarında ki günlüklerini okudu. Balkanlı soydaşlarla buluşma yemeği daha sonra soru cevap ile devam etti.
(Nuri Pir - Umutcan İşledici /İHA)

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