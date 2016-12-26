26.12.2016 19:43 Bakan Kılıç Van'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van'da esnaf ziyaretinin ardından 12 Eylül'de bombalı saldırıya uğrayan AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van'da esnaf ziyaretinin ardından 12 Eylül'de bombalı saldırıya uğrayan AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.



AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kılıç, kısa bir konuşma yaptı. Bakan Kılıç, "Van İl Başkanlığımız Eylül 12'de bölücü terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda çok ciddi zarar görmüştü. Teşkilatımızın bana verdiği bilgiye göre o günden sonra tamir edildikten sonraki ilk kullanımı bizim ziyaretimize denk geldi. Tekrar il başkanlığımıza, yuvamıza kavuşmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Bakan Kılıç, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait kız yurdunu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ferdi Sporlar Merkezi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Çocuklarla tenis oynayan Bakan Kılıç, daha sonra kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

