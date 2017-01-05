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Bakan Kılıç'tan Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerine destek
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Bakan Kılıç'tan Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerine destek

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Tesisleriyle ilgili, 'Altınordu, tesis ve altyapıya yaptığı yatırımlarla örnek bir kulübümüz. Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerinin geliştirilmesi ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız' dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Tesisleriyle ilgili, "Altınordu, tesis ve altyapıya yaptığı yatırımlarla örnek bir kulübümüz. Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerinin geliştirilmesi ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ankara'da İzmir Spor Kulüpleri Birliği'nin (İZVAK) organize ettiği bir dizi önemli görüşmelerde bulundu. Özkan, burada Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerinin geliştirilmesi için bir sunum yaptı. Burada bir sunum yapan Özkan, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç'a tesisleri detaylı bir şekilde anlattı. Sistem ve yapılanma ile ilgili verilerin de aktarıldığı sunumda Özkan, 2012 yılından bu yana inşa edilen tesisler, genç milli takımlara kazandırılan oyuncular, elde edilen başarılar ve hedeflerle ilgili de kapsamlı bilgiler aktardı. Özkan, sunumda Metin Oktay Tesislerine yapılması gereken yatırımları da anlatırken, Bakan Kılıç'ı hem 8 Şubat'ta İzmir'de Atletico Madrid ile oynanacak UEFA U19 Gençlik Ligi maçına, hem de Türk futbolu için rol model olarak gösterilen tesisleri yerinde görme daveti yaptı. Bakan Kılıç, yapılacak ilk İzmir programında Altınordu tesis ziyaretlerini gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Altınordu, tesis ve altyapıya yaptığı yatırımlarla örnek bir kulübümüz. Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerinin geliştirilmesi ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız" dedi.

"Yatırımların ilgi ve taktir görmesi bizi heyecanlandırdı"

Özkan, daha sonra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu'na da tesisler ve milli oyuncular ile ilgili sunumlar yaptı. Altınordu'nun üç kez düzenlediği ve Avrupa'nın en iyi turnuvaları arasına giren U12 İzmir Cup hakkında detaylı bilgilendirmelerin de yapıldığı bu ziyaretlerde, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, birlikte çalışılabilecek projeler görüşülüp masaya yatırıldı. Ziyaretlerde özel olarak hazırlanmış seramik Altınordu topu ve efsane Altınordu forması hediye eden Özkan, "Hedeflerimizi anlatıp vizyonumuzu ortaya net bir şekilde koyduğumuz verimli toplantılar gerçekleştirdik. İzmir'de bir çok şeyi başarırken, sistemi genele yayabilmek amacıyla bunları ülkeyi yönetenlerle de paylaşmak çok önemli. Kendilerine sıcak yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız yatırımların ilgi ve taktir görmesi bizi daha da heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ ile İZVAK Başkanı Ali Erten ve Altınordu Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez de eşlik ederken, İZVAK Ankara Temsilcisi Cüneyt Başak da hazır bulundu.
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