Bakan Kılıç'tan Tanrıyar için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk sporunun önemli isimlerinden Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün başkanlarından ve Türk sporunun efsane isimlerinden Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Başkanlık yaptığı 1986-1990 yılları arasında Türk sporuna değerli katkılar sağlayan merhum Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; ailesi Galatasaray ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

