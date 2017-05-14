Bakan Kılıç'tan sporculara Anneler Günü sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü 2017 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda yer alan Türk anne sporcuları ziyaret etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü 2017 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda yer alan Türk anne sporcuları ziyaret etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Oyunların ikinci gününde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk sporcuların bulunduğu atletler kentine sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kılıç, eşi Eda Kılıç'la İslami Dayanışma Oyunları Atletler Köyü'nü ziyaret ederek, kadın milli sporcularla bir araya geldi. Kılıç, anne sporcular ve kafiledeki diğer kadın görevlilerle görüştü. Kadın sporcuların Anneler Günü'nü kutlayan Kılıç, millilere çiçek ve hediye takdim etti.

Bakan Kılıç yaptığı açıklamada, "Anneler bizim en değerli varlığımız. Bizim bugünlere ulaşmamızda emeği olan annelerimizdir. Tüm dünyadaki annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin annelerinin elini öpüyorum. Bugün de Bakü'de 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda ülkemiz için, bayrağımız için ter döken, müsabakaya çıkan, onlara destek veren tüm sporcu ve teknik ekibimizde yer alan annelerimiz ile bir aradayız. Onlar hem annelik vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmekle beraber aynı zamanda ülkeleri için, bayrakları için ter döküyorlar. Bugün müsabakaya çıkacak olanlar var, daha önce madalya almış olanlar var. İnşallah gelecekte de tüm birlikteliğimizle, beraberliğimizle ülkemizin geleceği için 2023 daha sonra 2053-2071 hedeflerine hep beraber ilerlemek için birlikte mücadele edeceğiz. Çalışacağız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine taşımak üzere hep beraber el ele, birlik ve beraberlik içerisinde koşacağız diye ümit ediyorum. Yine tüm annelerimiz Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.



"SPORCULARIMIZ İYİ HAZIRLANDI"

Sporcularımızın iyi hazırlandığını vurgulayan Bakan Kılıç, "Sporcularımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İyi hazırlandılar, ortaya iyi performans koyuyorlar. Bugün takımlar kategorisinde örneğin iki final olacak. Hentbolda hem kadınlar hem erkekler finali. İki madalyamız garanti ancak renginin ne olacağına sporcularımız bu akşam karar verecekler. Ben inanıyorum ki, onlar en iyi mücadeleyi ortaya koyacak. Tüm madalya alan ve burada mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. İlk baştan beri söylediğimiz bir şey var. Türkiye bu oyunlar çerçevesinde madalya sıralamasında ilk 3'ün içerisinde olma gerekiyor. İnşallah kardeşlerimiz de bu amaç doğrultusunda, bu hedef doğrultusunda ortaya mücadelelerini koyuyorlar ama gerçekten güzel sonuçlar elde ediliyor. İleriye yönelik olarak da çok güzel ümitler ve sinyaller veriyorlar. İnşallah daha büyük başarılara da hep beraber imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bakü 2017 İslam Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular fırtına gibi esiyor. İlk günde 10 altın, 7 gümüş, 10 bronz madalyayla toplamda 27 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ikinci sırada. Akif Çağatay Kılıç, daha sonra Türk sporcuların da yarıştığı jimnastik müsabakalarını izledi. Türk sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kılıç, büyük heyecan yaşadı. Kılıç daha sonra madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

(Kamil Nadirli / İHA)