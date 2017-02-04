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Bakan Kılıç'tan sahte genelge tepkisi
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Bakan Kılıç'tan sahte genelge tepkisi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medyada yayılan sahte genelgeye tepki göstererek, 'Bunlar sahtekarlığı da başka boyutlara taşıdılar' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medyada yayılan sahte genelgeye tepki göstererek, "Bunlar sahtekarlığı da başka boyutlara taşıdılar" dedi.
Bakan Kılıç, Niğde Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Kılıç toplantıda yaptığı konuşmasında, sosyal medyada yayınlanan sahte genelgeye tepki gösterdi. Bakan Kılıç, "Bunlar sahtekarlığı da başka boyutlara taşıdılar. Bir ülkede başbakanın imzasını taklit etmek kimin haddine düşmüş. Bunlar boyut değiştirmeye başladı. Bu işi rejim tartışmasına getirmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında rejim tartışması bitti. Türkiye Cumhuriyeti devleti o gün kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Bitti, bunu tartışan yok. 2002'den beri yol almaya çalıştığımız, koşmaya çalıştığımız projeler ve ihracatlar da hep önümüze bir takım bürokratik engeller çıkarmaya çalışanlar oldu. O mevzuatın burasında o kanunun burasında onu böyle yapmayalım, genelde memur arkadaşlar, bürokrasideki arkadaşlar bir işin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılmayacağını anlatırlar. Ben bürokraside görev yaptım. Burada bürokrasiden gelmiş milletvekilimiz de var. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda yönetim sistemini değiştireceğiz diyoruz" dedi.
Anayasa kitapçığının atılması olayına da değinen Kılıç konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Sonra ne oldu? Ülkenin ekonomisi çöktü. Kim yaptı peki? Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e bir kitap attı. Şimdi gelelim işin en ince noktasına. Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı olduğunda kimin desteğiyle seçildi? Rahmetli Bülent Ecevit'in. Peki sistem içerisinde olup da bizim getireceğimiz sistemi eleştirenler ne diyor? Bu sistem gayet güzel işliyor, diyorlar. Burada erkler ayrılığı var, diyorlar. Nerede işliyor bu sistem?"
Bakan Kılıç programdan sonra Niğde Valiliğini, Niğde Belediye Başkanlığını ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsünde bulunan Sultan Kılıçaslan Kız Yurdunu ziyaret etti.
(Yasin Esen / İHA)
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