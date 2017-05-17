Bakan Kılıç'tan 'Dörtlü Final' değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çağatay Kılıç, Sinan Erdem Spor Salonunda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinin Türk basketbolu adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın organizasyonun Türkiye'ye getirilmesi sürecine öncülük ettiğini vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza güçlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye organizasyon düzenleme konusundaki başarısını ve tecrübesini THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali aracığıyla bir kez daha tüm dünyaya en güzel şekilde gösterecek" dedi.



"BAŞTA FENERBAHÇE OLMAK ÜZERE..."

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Milyonlarca basketbolseverin ekranları başında takip edeceği bu dev organizasyon, Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu. Basketbolseverlerin THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Geçmişte dünya basketbolunun birçok değerli organizasyonuna ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonunda bu hafta sonu tam bir basketbol şöleni yaşanacak. Başta Fenerbahçe olmak üzere THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İstanbul ve Türkiye, dünya basketbolunun çekim merkezi olmaya gelecek yıllarda da devam edecek."

