Bakan Kılıç'tan Avrupa Şampiyonu Güreş'e tebrik

İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı. Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ümit Can Güreş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş'i kutluyorum. Yüzme branşında elde edilen Avrupa Gençler Şampiyonluğu bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da altın madalyalar kazanacağına inanıyorum. Uluslar arası arenada Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."