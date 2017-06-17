Bakan Kılıç'tan Arda yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Milli Futbol Takımı kampında yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, 'Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan bir tanesi. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Milli Futbol Takımı kampında yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, "Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan bir tanesi. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın seyahati sırasında yaşanan olayları değerlendiren Bakan Kılıç, "Fatih Terim milli takımımızın teknik sorumlusu, Türkiye'nin önemli bir markası, dünyada Türkiye'yi temsil etmiş, kendi alanında başarılar elde etmiş. Arda Turan yine aynı şekilde milli takımımızın kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan bir tanesi yine şu anda ülkemizi yurt dışında dünyanın önemli takımlarından birisinde temsil ediyor. Bu olayların yaşanmış olması hepimizi üzdü, herkes bunda zaten hemfikir" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE OLMASAYDI"

Bakan Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arda bu şekilde böyle bir şey yapmasa daha iyiydi. Ben Arda'nın kişisel anlamdaki milli duygularından hiçbir şüphe duymuyorum. Yaptığı hatalar var ama bunu açık açık konuşacağız. Ben Arda'yı çok severim, bizim aramızda ailelerimiz açısından da bir hukuk vardır. Dolayısıyla, bu anlamda ortaya koyduğunuz zaman Arda Türkiye için önemli bir marka, yani gerçekten çok önemli. Ama insandır hata yapabilir keşke olmasaydı, bakın tekrar söylüyorum keşke olmasaydı ve bu anlamda ileriye dönük olarak yapılabilecek belki birtakım çalışmalar olabilir."

Bakan Kılıç, Milli Takımda yaşananların bu kadar gündemde olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu kadar da çok konuşmamalıyız bunu. Bu takımın içerisindeki hocayla talebesi arasındaki bir konudur. Bırakın kendi aralarında bir sulhla konuşsunlar etsinler. Şimdi kimisi diyor ki kırıldım, öbürü diyor ki öyle oldu. Bunları ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler. A Milli Futbol Takımı'ndaki tabi ki yaşanan olaylar, cereyan eden olaylar insanların dikkatini çekiyor, insanları pozitif veya negatif olumlu veya olumsuz etkiliyor bu gerçek var ortada. Ama yangına da körükle gitmeyeceğiz. Ay yıldızlı bayrağın temsil edilmesi bir ayrılacaktır. Bu ayrıcalığı yakalamış olan kardeşlerimizin de ona uygun şekilde hareket edeceğine ben inanıyorum" şeklinde konuştu.



"ANTALYA STADI'NIN ÇİMİ YANDI, KİMİN HAKKI VAR BUNU YAPMAYA"

Bakan Kılıç, Eskişehir'de oynanan Türkiye Kupası Finali ile Antalya'da yapılan TFF 1. Lig Play Off finalinde yaşanan tribün olaylarına ise sert tepki gösterdi. Her iki maçta ortaya çıkan görüntüyü 'rezillik' olarak değerlendiren Bakan Kılıç, "Antalya Stadı'nın çimi yandı kimin hakkı var bunu yapmaya? Bunlar milli servet. Banyoları, koltukları kırmışlar. Ben bunu kabul etmiyorum bu olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluk alanında bu ama aynı zamanda valilikle alakalı il güvenlik kurulu var. Aynı zamanda orada yapılacak olan çalışmalarla ilgili federasyonun komiteleri var. Bir özel güvenlik görevlisi maçtan üç saat önce bir tweet attı ve tweette ne dedi biliyor musunuz; ben geliyorum şu kapıda olacağım, benim kapıma gelin ben sizi içeri alacağım. Evet. O kişi maçtan 2 saat 45 dakika önce yani tweeti attıktan 15 dakika sonra o da uzaklaştırıldı. Biz bu kadar yakın takip ettik bu işleri, ama ona rağmen içeri bir şeyler girdi. Kapılarda yakalananları gördünüz. Şu anda valilik soruşturmayı yürütüyor, biz de yürütüyoruz. Bu görüntüler bir rezilliktir. O güzelim statlar niye bu hale geliyor? Bunlar milli servet. Orada banyoları kırmışlar, koltukları kırmışlar" açıklamasını yaptı.



"SAHAYA YABANCI MADDE ATANLARIN TESPİTİ YAPILDI"

Bakan Kılıç olayların önlenmesi konusunda sert tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Kanuni değişiklik gerekiyorsa kanuni değişiklik. Kamera bunları da tespit etti, şimdi zannediyorlar mı ki bu atanlar kurtuldu? Sahaya yabancı madde atmaktan tespiti yapıldı. Savcılarımıza büyük görev düşüyor, adalete büyük görev düşüyor. Bunlar olduğu zaman bunlara acımayacak. Geçen sezon sahaya giren bir kişiyi yönetici gitti karakoldan aldı. Bunu da kahramanlık gibi koydu ortaya, bu olmaz. O kişi şu anda yönetimde değil, bildiğim kadarıyla istifa etmek zorunda kaldı. Demek ki bazı sert değişiklikler yapmamız gerekecek, hiç kusura bakmasınlar bakın. Bu adamlarla ilgili işlemlerin yapılması lazım. Bunlar taraftar falan değil. Bu stada gelmesin bu vandal. Devlet olarak 300 milyon lira harcayacağım o stadı yapacağım bu adam da gelecek orada onu kıracak, dökecek öyle mi? Kusura bakma yok öyle bir şey" diye konuştu.



"SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIR"

Bakan Kılıç, Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenecek olan Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Samsun tesis açısından şu anda hazır durumda. Son 2 tesisimizle ilgili son rötuşlar yapılıyor. Bununla beraber olarak tabi şehrin kendisi de gerçekten artık oyunlara hazırlanmış vaziyette. İnşallah 18 Temmuz 2017'de bu organizasyon başlıyor. Şehir hazır, vatandaşlarımız hazır, maskotumuz da artık sokaklarda geziyor. Büyük bir organizasyon. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyonlardan birisi olacak" değerlendirmelerinde bulundu.

(Goncagül Özcan/İHA)