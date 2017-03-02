Bakan Kılıç'tan 18 yaş vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-25 yaş aralığında olup sorumluluk alarak, ailesinin geçimine katkı sağlayan vatandaşların bulunduğuna işaret ederek, 'Bunu nasıl yapıyorlarsa, milletvekilliğini de aynı şekilde yaparlar' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-25 yaş aralığında olup sorumluluk alarak, ailesinin geçimine katkı sağlayan vatandaşların bulunduğuna işaret ederek, "Bunu nasıl yapıyorlarsa, milletvekilliğini de aynı şekilde yaparlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında 16 Nisan referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çağatay Kılıç, geçen hafta sonu Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla resmen halk oylamasının kampanya sürecini başlattıklarını hatırlattı.

Anayasa değişiklik paketinde yer alan seçilme yaşının 18'e indirilmesinin bazı çevrelerce eleştiri konusu yapıldığını dile getiren Kılıç, bu konuda başta CHP olmak üzere "hayır kampanyası" yürütenlere tepki gösterdi. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18-25 yaş arası bir seçmen ve vatandaş grubu var. Tüm siyasi partiler de kendi fikirlerini, tezlerini ortaya koyarak bir kampanya yürütüyorlar ve 18- 25 yaş arası o gençliği deniliyor ki; 'Senin oyunu istiyoruz, seçme hakkının olduğunu biliyoruz, bize oy ver. Ama iş seçilmeye gelince, kusura bakma onu vermiyoruz.' Bu bir çelişkidir. Bu anayasa değişiklik paketini eleştiren, özellikle ana muhalefet partisi eleştirilerini ortaya koyarken şunu söylüyor; 'Biz parlamenter sistemin korunması taraftarıyız, değişiklikle Meclis gücünü kaybedecek.' Hayır, oysa Meclis daha çok güçleniyor. Çünkü yasama faaliyetleriyle ilgili asli görevini en yoğun ve bağımsız şekilde yapma konusunda ciddi bir güçlenme söz konusu. Seçimle ilgili olarak, seçilmişlerin görevi toplumdaki her kesimi Meclis'e yansıtmaktır. Ama diyorsunuz ki; 'Biz bunu istiyoruz fakat 18-25 yaş aralığının Mecliste temsil edilmesini istemiyoruz.' Hani siz, kendini temsil etme noktasında olan herkesin Mecliste olmasını istiyordunuz? Biz bunu getiriyoruz. Dolayısıyla 7 buçuk ile 8 milyon arasındaki bir vatandaşımızın kendini orada temsil etmesi konusunda bir hak getiriyoruz. Bütün amaç bu. Bunu eleştirirken de bunu şu şekilde dile getirmekte bence çok doğru değil; 'Bu arkadaşlarımız meclise girerlerse ne kadar katkı sağlayacaklar?' Bu çok yanlış bir soru. Öyle bir kampanya yürütülüyor ki bunun karşısında sanki bütün milletvekilleri 18-25 yaş arasında olacak. Toplumun bütün katmanlarının Mecliste temsili olsun. Yani şunu söyleyebilir misiniz; 'Bütün milletvekilleri erkek olsun? Ya da bütün milletvekilleri kadın olsun?' diyemezsiniz. Mümkün değil. Çünkü herkesin orada temsil edilmesi lazım."

Kılıç, halen 18-25 yaş aralığında olup da sorumluluk alarak, ailesinin geçimine katkı sağlayan, iş dünyasında olan, yönetici pozisyonunda olan vatandaşların bulunduğuna işaret ederek, "Bunu nasıl yapıyorlarsa, milletvekilliğini de aynı şekilde yaparlar" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu güden itibaren, MKYK ve MYK'da gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanının doğal üye olduğunu hatırlatan Kılıç, AK Parti tüzüğü gereği gençlik kolları üyelerinin 30 yaş altında olmaları gerektiğine dikkat çekti. 30 yaşından önce milletvekili seçilemediği dönemde AK Parti'nin siyasete katılma noktasında gençlerin önünü açtığını ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, "En üst karar alma noktasında zaten AK Parti kurulduğu günden itibaren bizim kendi teşkilatlarımız içerisinde gençler her zaman düşüncelerini paylaşıyorlar. Bizim açımızdan zaten bunları anlatmak vatandaşlarımızın nezdinde yeterli olacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 seçimlerinde ilk adaylığım döneminde girdiğimizde yanlış hatırlamıyorsam CHP'nin gençlikten sorumlu genel başkan yardımcısı 47 - 48 yaşlarındaydı. Bizim o dönemki gençlik kolları başkanımız 30 yaşının altındaydı. Burada aslında gençlerin kimin nasıl değer verdiği açıkça görünüyor. Biz göreve başladığımızda çok genç yaştaydık. Bu anlamda aslında Türkiye'de doğal bir sürecin devamı, birçok ülkede olan bir şey. Bunun polemik konusu yapılması aslında ana muhalefet partisinin argüman yetersizliğinden dolayı bir yerlere sığınmaya çalıştığının göstergesi" şeklinde konuştu.